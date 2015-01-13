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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 17:40 BJT

全球贵金属：1月12日SPDR黄金和iShares白银持仓均持平

路透1月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持
仓量较周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持
平。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动    
增减
    SPDR       22,757,137.6   1月12日   22,757,137.6     1月9日     0.0   0.00%
    iShares   327,979,086.0   1月12日  327,979,086.0     1月9日     0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 白云; 审校 王兴亚)
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