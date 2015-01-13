全球贵金属：1月12日SPDR黄金和iShares白银持仓均持平

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透1月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持 仓量较周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持 平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,757,137.6 1月12日 22,757,137.6 1月9日 0.0 0.00% iShares 327,979,086.0 1月12日 327,979,086.0 1月9日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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