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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 17:45 BJT

表格：英国12月CPI年增率降至0.5%，创14年以来最低

路透伦敦1月13日 - 英国国家统计局周二公布：

* 12月CPI较前月持平，较上年同期增长0.5%(预估为上升0.7%)，年增率齐平纪录低点

以下为详细数据：

12月 11月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.0 -0.3 0.1

较上年同期%　　　 0.5^ 1.0 0.7

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 -0.1

较上年同期% 1.3 1.2

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.2 -0.2 0.1

较上年同期%　　　 1.6^^ 2.0 1.6

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.2 -0.2 0.1

较上年同期%　 1.7 2.0 1.6

^ CPI年增率为2000年5月以来最低

^^ RPI年增率为2009年11月以来最低(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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