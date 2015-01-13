表格：英国12月CPI年增率降至0.5%，创14年以来最低

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦1月13日 - 英国国家统计局周二公布：
* 12月CPI较前月持平，较上年同期增长0.5%(预估为上升0.7%)，年增率齐平纪录低点
以下为详细数据：
12月 11月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.0 -0.3 0.1
较上年同期% 0.5^ 1.0 0.7
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.2 -0.1
较上年同期% 1.3 1.2
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.2 -0.2 0.1
较上年同期% 1.6^^ 2.0 1.6
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.2 -0.2 0.1
较上年同期% 1.7 2.0 1.6
^ CPI年增率为2000年5月以来最低
^^ RPI年增率为2009年11月以来最低(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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