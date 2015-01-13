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市场报道 | 2015年 1月 13日 星期二 18:01 BJT

英国经济：12月通胀率跌至14年低位，反映油价下跌因素

英国消费者通胀率在2000年5月时亦触及0.5%的低位，为1989年有记录以来最低水准。

11月时，英国央行预计通胀率要等到2017年底时才能触及2%的目标水平。金融市场预计该央行要等到2016年初才会开始加息。

12月英国制造商支付的原油价款减少了13.2%，为2008年12月以来的最大跌幅。

英国国家统计局发布的其他数据显示，该国11月房价按年上涨10.0%，低于10月的10.4%。其他涵盖12月在内的调查亦显示，当月房价涨势趋缓。

伦敦房价上涨15.3%，伦敦周边与东南地区房价上涨7.1%。(完) (编译 蔡美珍/徐文焰/洪曦; 审校 徐文焰/白云)
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