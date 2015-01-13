英国经济：12月通胀率跌至14年低位，反映油价下跌因素

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
英国消费者通胀率在2000年5月时亦触及0.5%的低位，为1989年有记录以来最低水准。
11月时，英国央行预计通胀率要等到2017年底时才能触及2%的目标水平。金融市场预计该央行要等到2016年初才会开始加息。
12月英国制造商支付的原油价款减少了13.2%，为2008年12月以来的最大跌幅。
英国国家统计局发布的其他数据显示，该国11月房价按年上涨10.0%，低于10月的10.4%。其他涵盖12月在内的调查亦显示，当月房价涨势趋缓。
伦敦房价上涨15.3%，伦敦周边与东南地区房价上涨7.1%。(完) (编译 蔡美珍/徐文焰/洪曦; 审校 徐文焰/白云)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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