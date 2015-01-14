中国证券：中金称今年境内外市场投行业务机会多，海外团队将扩容

* 加快股权融资及注册制渐近，国内市场面临良好机遇

* 香港及美国IPO市场依旧活跃

* 关注欧美及东南亚并购业务，海外团队将扩容

作者 林琦

路透上海1月14日 - 在中国顶级投行中金公司眼中，今年无疑又是一个投行业务大年。中国加快股权融资步伐及注册制发行的渐行渐近，以及更多中资股继续在香港和美国上市融资，包括中金公司在内的中资投行将面临良好的发展机遇。

作为国内最早实施国际化战略的投行，中金公司亦在加快海外业务布局。未来中金公司将重点关注中资企业在北美、欧洲和东南亚的并购业务机会，及在香港、伦敦和新加坡的股本、债券融资机会。为配合业务规模扩大，中金将会进一步加强在香港、纽约和新加坡的团队。

“随着IPO注册制的渐行渐近、再融资以及并购活动的活跃、新三板的快速扩容、以及二级市场的大幅上扬等，国内股票融资有望加速，而国企改革有望引领这轮股权融资潮。”中金公司在给路透的书面回复中称。

中金公司指出，并购业务是中国经济转型和调结构的核心措施和必经之路，今年有望继续保持活跃，象最近中金主导参与的中国南车 与中国北车 合并就是一个好的例子。

另外，伴随着“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）的走出去战略和中国资本市场的逐步开放，中金公司判断未来跨境的资本市场活动将明显增加，尤其是在跨境并购方面。

去年中金公司投行业务获得大丰收，其股本项目融资规模达443亿美元，同比增长一倍；参与的收购兼并及财务顾问的项目已公告的有37个，涉及交易总金额522亿美元，成为中国并购市场有史以来第一家年度交易规模突破500亿美元大关的投行，在专业机构Dealogic的中国并购市场财务顾问排名中高居榜首。

不过中金公司亦指出，今年国内股市可能难以再现去年底单边上扬态势，二级市场的波动或将加大，而且随着发行供给的增多，投资者的选择可能也会变得更加挑剔，这对中资企业在国内外发行带来更多的挑战。

安永、普华永道及德勤三大国际会计师事务所此前均发布市场展望，今年中国A股首次公开发行（IPO）将加快，全年IPO项目发行量将超过200家，融资额在1,300亿元人民币左右。2014年仅125宗IPO共融资786亿元。

中金公司则更为乐观，其最新研报预计，如果2015年注册制改革，或新股发行加速，估计A股新股发行融资额可达到3,500亿元人民币，考虑再融资也有一定的增长，A股市场融资额将过万亿元，超过历史最高的2010年。

对于注册制临近实施，中金公司认为，这将使得A股发行过程的重要性将大大加强，不同公司、不同券商之间的发行结果差异性将增大，因此综合能力强、尤其是后端研究销售等能力强的券商优势将更加突出。

同时，伴随注册制的推出，事中事后的监督和追责也将加强，这对于投行在前端项目选择以及执行过程中的内核控制方面也会提出更高的要求。

中金公司介绍称，自成立以来，无论是在组织架构、内部流程控制还是在发行安排和执行分工上，都是采用同时符合国际标准以及国内监管要求的设置，执行团队也是A股和海外项目同时操作，对于已经采用类注册制的海外发行已经非常熟悉。

“未来A股若采用注册制，中金公司也已做好了准备。”公司称。

**海外团队将扩容**

对于海外业务板块今年形势，中金公司持乐观心态，随着沪港通的推出，两地市场的互动会越来越多，从目前项目储备来看，2015年依然有包括多个大中型中资企业计划赴港上市，因此香港IPO市场有望继续保持活跃。

在美国市场方面，中金认为，2014年阿里巴巴 、京东 相继赴美上市引发了中国互联网公司的美国上市潮，今年虽然缺乏大型的IPO，但中国互联网企业赴美上市的节奏和热情或将延续。

中金公司近年来推进拓展海外业务，已形成了覆盖中国大陆及香港、纽约、伦敦、新加坡的全球化网络布局。

2014年中金公司投行业务在香港IPO保荐项目家数和融资额均排名第一、中国并购业务排名第一。其中中金作为牵头投行，参与了去年香港前两大IPO项目，即融资37.2亿美元的万达商业地产 和融资36.4亿美元的中广核电力 。

中金公司指出，经过19年的耕耘，公司已经在中国多个战略性行业拥有深厚的客户和行业基础。而这些战略性行业的企业正逐步走向国际化，也为中金施展国际化业务能力创造了必不可少的条件。

公司投资银行部国际业务负责人表示，目前公司各业务线人员的双语业务能力、跨市场运作能力、多市场的产品执行能力、以及境内外业务结合的经验方面较国内和海外同业有明显优势。