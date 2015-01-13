版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 18:13 BJT

路透基点：台湾铠胜控股三年期贷款本周将结束高级银团阶段--TRLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上
市的金属产品制造商--铠胜控股有限公司3亿美元三年期定期贷款的高级
银团阶段将在周五结束。
    
    一名消息人士说，迄今为止，有一家银行获准加入澳新银行和星展银
行的牵头行之列，还有其他几家银行等待批准。
    
    消息人士还表示，高级贷款人将可获得136-138个基点的综合收益。
    
    一位消息人士稍早称，本贷款案有两年的延期选择权和6,000万美元
超额配售权。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点，还
有105个基点的延期费。
    
    借款方于2010年8月设立于英属盖曼群岛，所经营业务主要为设计、
研究、生产及销售模具、消费性电子产品之相关零件及附件等业务。

    截止12月底，该公司总营收为345亿台币(10.8亿美元)，同比下滑5.5
3%。(完)
  
 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐