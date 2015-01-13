路透基点：台湾铠胜控股三年期贷款本周将结束高级银团阶段--TRLPC

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾上 市的金属产品制造商--铠胜控股有限公司3亿美元三年期定期贷款的高级 银团阶段将在周五结束。 一名消息人士说，迄今为止，有一家银行获准加入澳新银行和星展银 行的牵头行之列，还有其他几家银行等待批准。 消息人士还表示，高级贷款人将可获得136-138个基点的综合收益。 一位消息人士稍早称，本贷款案有两年的延期选择权和6,000万美元 超额配售权。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点，还 有105个基点的延期费。 借款方于2010年8月设立于英属盖曼群岛，所经营业务主要为设计、 研究、生产及销售模具、消费性电子产品之相关零件及附件等业务。 截止12月底，该公司总营收为345亿台币(10.8亿美元)，同比下滑5.5 3%。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。