德国经济：批发商预期2015年表现将再度迟滞，因物价下跌

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透柏林1月13日 - 德国外贸协会(BGA)周二表示，由于物价下跌，德国批发商预期2015年又会是表现迟滞的一年。
BGA预测今年销售额只会增长0.1%，至1.135万亿欧元，与2014年相同。批发商价格2014年下跌1.2%，为2009年金融危机以来的最大跌幅。
“我们预计今年不会有很大的动能，但也不至于崩溃...德国、欧洲和全球经济都太过疲弱，无法提供什么动力，”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)说。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选