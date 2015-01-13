德国经济：批发商预期2015年表现将再度迟滞，因物价下跌

路透柏林1月13日 - 德国外贸协会(BGA)周二表示，由于物价下跌，德国批发商预期2015年又会是表现迟滞的一年。

BGA预测今年销售额只会增长0.1%，至1.135万亿欧元，与2014年相同。批发商价格2014年下跌1.2%，为2009年金融危机以来的最大跌幅。

“我们预计今年不会有很大的动能，但也不至于崩溃...德国、欧洲和全球经济都太过疲弱，无法提供什么动力，”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)说。(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)