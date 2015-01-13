路透基点：包装企业HCP GLOBAL的3.6亿美元贷款案已结案--TRLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global的3.6亿美元股息资本重组及再融资交易已经结案，在一般银 团阶段有九家银行承贷。 牵头行兼簿记行国泰世华银行、中国信托商业银行与台新银行最终各 自承贷6,000万美元，台北富邦银行承贷5,400万美元。 星展银行(台湾)承贷3,500万美元，瑞穗银行和Siemens Financial S ervices分别承贷1,600万和1,500万美元。 其他六家银行参与本案：兆丰国际商业银行和大众银行分别承贷1,50 0万美元，玉山银行和上海商业储蓄银行分别承贷1,000万美元，远东国际 商业银行和台中商业银行各自承贷500万美元。 台北富邦银行担任额度代理行，国泰世华银行任担保品控管行。 该笔贷款在1月9日签署，包括A部分3.3亿美元定期贷款，和B部分3,0 00万美元循环信贷。 A部分贷款的平均年限为4.3年，最高综合收益497个基点，初始利率 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点。 A部分贷款用于股息资本重组，以及为借款人在2012年8月签字借入的 2.8亿美元五年期贷款进行再融资；B部分循环信贷则用于运营资本。 2014年8月，HCP Global撤销了3.8亿美元优先有担保信贷安排，因为 当时市场状况比较动荡。 该公司在中国设有三家制造厂，另外在美国和墨西哥各有一座工厂。 其产品销往欧洲、北美和亚洲市场。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)