中国金融：今年有望开展信贷资产质押再贷款试点，定向支持三农--报载

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透北京1月13日 - 中国商业银行向中央银行申请再贷款或将首次引入质押物。据经济参考报周二报导，为引导更多金融资源流入“三农”(农业、农村和农民)领域，中国今年将开展信贷资产质押再贷款试点，并提供更为优惠的支农再贷款利率。
再贷款是指中央银行向商业银行的贷款。目前央行提供的再贷款基本上为信用贷款，即没有抵押物和质押物。
报导称，从2014年开始，央行在货币政策方面就不断推出新工具，很多都具有明显的“定向”特征，其中主要针对国开行实施的PSL(抵押补充贷款)被视为有抵押物的再贷款；业内普遍认为其抵押物是国开行与棚户区改造相关的贷款。
“信贷资产质押再贷款对商业银行再贷款的质押物提出了要求，或许类似于2014年央行推出的PSL。”报导引述华夏银行 发展研究部战略室负责人杨驰称.
他表示，政策可能会对再贷款的使用用途有所约束，比如定向用于三农领域等；此外，因为引入了质押物和抵押物，再贷款风险降低，商业银行获得资金成本降低，支农负债成本也将降低，将更有动力向农村地区和农户发放利率更为优惠的贷款。
他并认为，未来作为定向政策之一的PSL也可能进一步覆盖到更多的金融机构，透明度也有望进一步提高。
报导还引述中国地方金融研究院副院长汤烫称，开展信贷资产质押再贷款试点，一方面可适当地扩大银行的信贷规模，增加货币总量；另一方面，可“定向”增加商业银行支持三农的资金来源。（完） (发稿 李贺；审校 张喜良)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。