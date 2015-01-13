中国金融：今年有望开展信贷资产质押再贷款试点，定向支持三农--报载

路透北京1月13日 - 中国商业银行向中央银行申请再贷款或将首次引入质押物。据经济参考报周二报导，为引导更多金融资源流入“三农”(农业、农村和农民)领域，中国今年将开展信贷资产质押再贷款试点，并提供更为优惠的支农再贷款利率。

再贷款是指中央银行向商业银行的贷款。目前央行提供的再贷款基本上为信用贷款，即没有抵押物和质押物。

报导称，从2014年开始，央行在货币政策方面就不断推出新工具，很多都具有明显的“定向”特征，其中主要针对国开行实施的PSL(抵押补充贷款)被视为有抵押物的再贷款；业内普遍认为其抵押物是国开行与棚户区改造相关的贷款。

“信贷资产质押再贷款对商业银行再贷款的质押物提出了要求，或许类似于2014年央行推出的PSL。”报导引述华夏银行 发展研究部战略室负责人杨驰称.

他表示，政策可能会对再贷款的使用用途有所约束，比如定向用于三农领域等；此外，因为引入了质押物和抵押物，再贷款风险降低，商业银行获得资金成本降低，支农负债成本也将降低，将更有动力向农村地区和农户发放利率更为优惠的贷款。

他并认为，未来作为定向政策之一的PSL也可能进一步覆盖到更多的金融机构，透明度也有望进一步提高。