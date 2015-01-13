台湾金融：券商投资外国债券扩增480亿台币额度，最快下周实施--金管会

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透台北1月13日 - 台湾金管会周二宣布修正证券商管理规则部分条文，其中将证券商持有任一外国公司所发行有价证券的成本总额，由不得超过证券商净值的10%放宽至20%，估计券商至多可增加480亿台币投资外国债券，预计最快下周即可实施。
金管会官员表示，为扩大证券商推动国际化业务发展，将券商持有任一外国公司所发行有价证券成本总额占净值比重提高至20%，涉及股权性质有价证券成本总额则维持不得超过证券商净值的10%，目前券商净值约4,800亿台币，推估券商最多可增加480亿台币额度投资外国债券。
上述官员并指出，此次修订并将券商分支机构营业保证金由1,000万台币调降至500万。2014年11月底券商总计分支机构约为960家，估计整体券商可运用资金将增加48亿台币。
另外，金管会为鼓励券商布局亚洲市场，增订证券商申请投资外国事业，其自有资本适足率未达200%者，及证券商特殊情况而有调高负债净值比的必要者，皆可专案申请核准。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。