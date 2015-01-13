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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 18:22 BJT

台湾金融：券商投资外国债券扩增480亿台币额度，最快下周实施--金管会

路透台北1月13日 - 台湾金管会周二宣布修正证券商管理规则部分条文，其中将证券商持有任一外国公司所发行有价证券的成本总额，由不得超过证券商净值的10%放宽至20%，估计券商至多可增加480亿台币投资外国债券，预计最快下周即可实施。

金管会官员表示，为扩大证券商推动国际化业务发展，将券商持有任一外国公司所发行有价证券成本总额占净值比重提高至20%，涉及股权性质有价证券成本总额则维持不得超过证券商净值的10%，目前券商净值约4,800亿台币，推估券商最多可增加480亿台币额度投资外国债券。

上述官员并指出，此次修订并将券商分支机构营业保证金由1,000万台币调降至500万。2014年11月底券商总计分支机构约为960家，估计整体券商可运用资金将增加48亿台币。

另外，金管会为鼓励券商布局亚洲市场，增订证券商申请投资外国事业，其自有资本适足率未达200%者，及证券商特殊情况而有调高负债净值比的必要者，皆可专案申请核准。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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