版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 08:51 BJT

《香港报摘》--经济日报1月19日

**头版头条**

--特首公布新一份施政报告后首个周末，一、二手楼市表现活跃，其中10大屋苑成交宗数按周急升54%，属于近13周新高。

**其他**

--英国报章报导，和黄 旗下的3英国正洽谈收购同业O2的可能性，涉资达90亿英镑。

--万达商业 母企万达集团于2014年纯利大幅增长，年收入亦升30%，总资产达5,431亿元人民币。

--尽管佳兆业 爆发的债务危机拖累一众点心债销情，滙丰、渣打及BCT银联仍看好今年点心债的前景，其中滙丰预期在扣除人币滙价波动的全年回报率逾3厘，仍可吸引避险资金。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘　　

台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐