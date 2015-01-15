《香港报摘》--信报1月15日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
**头版头条**
--特首梁振英指香港需要人才而非钱财，由今天起暂停累计带来逾2,000亿港元的“资本投资者入境计划”（投资移民）。政界人士分析，突然煞停是为配合中央厉行打贪的国策。
**其他**
--英皇国际 公布，已终止对新昌管理 的收购及相关磋商。
--电讯盈科 正寻求司法覆核要求通讯事务管理局下调牌费之际，公司旗下香港电话有限公司、香港电讯有限公司及香港移动电讯有限公司入禀法院要求政府（被告为律政司司长）归还过去六年多收的牌照费，并交出相关账目。
--深圳中级人民法院网站显示，已有包括工商银行 、中国银行 等18家金融机构向佳兆业 提出29宗资产保全诉讼。另外，爱建信托前天已向上海法院申请查封佳兆业资产。
--已故全国政协副主席霍英东的长房三子霍震宇要求法院重开争产案而提出的上诉官司，与讼各方在高等法院完成陈词，上诉庭宣布押后裁决。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016