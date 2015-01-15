《香港报摘》--信报1月15日

**头版头条**

--特首梁振英指香港需要人才而非钱财，由今天起暂停累计带来逾2,000亿港元的“资本投资者入境计划”（投资移民）。政界人士分析，突然煞停是为配合中央厉行打贪的国策。

**其他**

--英皇国际 公布，已终止对新昌管理 的收购及相关磋商。

--电讯盈科 正寻求司法覆核要求通讯事务管理局下调牌费之际，公司旗下香港电话有限公司、香港电讯有限公司及香港移动电讯有限公司入禀法院要求政府（被告为律政司司长）归还过去六年多收的牌照费，并交出相关账目。

--深圳中级人民法院网站显示，已有包括工商银行 、中国银行 等18家金融机构向佳兆业 提出29宗资产保全诉讼。另外，爱建信托前天已向上海法院申请查封佳兆业资产。

--已故全国政协副主席霍英东的长房三子霍震宇要求法院重开争产案而提出的上诉官司，与讼各方在高等法院完成陈词，上诉庭宣布押后裁决。（完）

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