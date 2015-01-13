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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 19:29 BJT

马来西亚：棕榈油期货触及一周低位，因大豆和原油价格下滑

路透1月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至近一周最低，此前美国
和中国的豆油市场下滑，原油价格的大幅下滑引发了对于棕榈油需求的担
忧。
    
    周一晚些时候大豆市场受到打击，之前美国农业部的数据显示，2014
年美国大豆收成创纪录，而且甚至还要好于预期，从而将本土供给提振至
八年高位。而南美的大豆预计也将迎来丰收。
    
    美国3月豆油期货 隔夜一度下跌3.2%，周二尾盘报32.88美分。
大商所5月豆油合约 下跌1.7%。

    “棕榈油疲弱是因为竞争性油品变得更便宜，”在新加坡的一大宗商
品交易员称。

    指标3月棕榈油期货 收盘下滑0.4%，至每吨2,354马币(林吉 
特)，盘中一度跌至1月7日以来的最低2,324马币。
    
    总成交量为57,988口，高于通常的35,000口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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