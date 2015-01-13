马来西亚：棕榈油期货触及一周低位，因大豆和原油价格下滑

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透1月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至近一周最低，此前美国 和中国的豆油市场下滑，原油价格的大幅下滑引发了对于棕榈油需求的担 忧。 周一晚些时候大豆市场受到打击，之前美国农业部的数据显示，2014 年美国大豆收成创纪录，而且甚至还要好于预期，从而将本土供给提振至 八年高位。而南美的大豆预计也将迎来丰收。 美国3月豆油期货 隔夜一度下跌3.2%，周二尾盘报32.88美分。 大商所5月豆油合约 下跌1.7%。 “棕榈油疲弱是因为竞争性油品变得更便宜，”在新加坡的一大宗商 品交易员称。 指标3月棕榈油期货 收盘下滑0.4%，至每吨2,354马币(林吉 特)，盘中一度跌至1月7日以来的最低2,324马币。 总成交量为57,988口，高于通常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。