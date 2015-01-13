马来西亚：棕榈油期货触及一周低位，因大豆和原油价格下滑

路透1月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至近一周最低，此前美国 和中国的豆油市场下滑，原油价格的大幅下滑引发了对于棕榈油需求的担 忧。 周一晚些时候大豆市场受到打击，之前美国农业部的数据显示，2014 年美国大豆收成创纪录，而且甚至还要好于预期，从而将本土供给提振至 八年高位。而南美的大豆预计也将迎来丰收。 美国3月豆油期货 隔夜一度下跌3.2%，周二尾盘报32.88美分。 大商所5月豆油合约 下跌1.7%。 “棕榈油疲弱是因为竞争性油品变得更便宜，”在新加坡的一大宗商 品交易员称。 指标3月棕榈油期货 收盘下滑0.4%，至每吨2,354马币(林吉 特)，盘中一度跌至1月7日以来的最低2,324马币。 总成交量为57,988口，高于通常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王丽鑫)