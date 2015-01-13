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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 19:41 BJT

国际油市：石脑油裂解价差上涨，因至亚洲的船货因恶劣天气而推迟

路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，连续第三
日上涨，至每吨51.93美元的12月9日以来最高，因西方至亚洲的船货推迟
，以及美国有炼厂停产给市场支撑。
    
    亚洲2月份预计从欧洲和地中海接收约160万吨石脑油，考虑到2月天
数少，这个数量被认为较高。
    
    不过贸易商表示，一些石脑油不太可能暗示抵达，因恶劣天气造成俄
罗斯一些港口停运，会导致一些2月上半月船期的船货推迟到2月下半月或
月底到岸。
    
    俄罗斯黑海港口Novorossiisk在1月9日停止出口原油和油品，因逢风
暴天气，不过有业内消息称该港于周一晚些时候恢复装运。
    
    临近港口Taman和Tuapse周一也因风暴而停止作业。
    
    据贸易商的估算，包括Tuapse在内的黑海港口每月出口约30-40万吨
石脑油，但并不是所有的出口都进入亚洲。
    
    贸易商表示，周末美国的几家大炼厂周末因遭遇火灾而停产，可能会
影响亚洲的石脑油供给。
    
    “这些因素仅能够提供短期支撑。亚洲的总体需求没有实质性改变，
所以这仅仅是暂时性供给事件，”一位交易员说。
    
    较强的基本面支撑亚洲的现货价格。
    
    韩国的LG Chem以成本加运费价每吨较日本报价贴水9.00-9.50美元的
价格，买入2.5万吨船期为2月下半月的石脑油。
    
    新加坡现货市场未有石脑油和汽油交易达成。(完)
      
       
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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