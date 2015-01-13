国际油市：石脑油裂解价差上涨，因至亚洲的船货因恶劣天气而推迟

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，连续第三 日上涨，至每吨51.93美元的12月9日以来最高，因西方至亚洲的船货推迟 ，以及美国有炼厂停产给市场支撑。 亚洲2月份预计从欧洲和地中海接收约160万吨石脑油，考虑到2月天 数少，这个数量被认为较高。 不过贸易商表示，一些石脑油不太可能暗示抵达，因恶劣天气造成俄 罗斯一些港口停运，会导致一些2月上半月船期的船货推迟到2月下半月或 月底到岸。 俄罗斯黑海港口Novorossiisk在1月9日停止出口原油和油品，因逢风 暴天气，不过有业内消息称该港于周一晚些时候恢复装运。 临近港口Taman和Tuapse周一也因风暴而停止作业。 据贸易商的估算，包括Tuapse在内的黑海港口每月出口约30-40万吨 石脑油，但并不是所有的出口都进入亚洲。 贸易商表示，周末美国的几家大炼厂周末因遭遇火灾而停产，可能会 影响亚洲的石脑油供给。 “这些因素仅能够提供短期支撑。亚洲的总体需求没有实质性改变， 所以这仅仅是暂时性供给事件，”一位交易员说。 较强的基本面支撑亚洲的现货价格。 韩国的LG Chem以成本加运费价每吨较日本报价贴水9.00-9.50美元的 价格，买入2.5万吨船期为2月下半月的石脑油。 新加坡现货市场未有石脑油和汽油交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。