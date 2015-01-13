国际油市：石脑油裂解价差上涨，因至亚洲的船货因恶劣天气而推迟

路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，连续第三 日上涨，至每吨51.93美元的12月9日以来最高，因西方至亚洲的船货推迟 ，以及美国有炼厂停产给市场支撑。 亚洲2月份预计从欧洲和地中海接收约160万吨石脑油，考虑到2月天 数少，这个数量被认为较高。 不过贸易商表示，一些石脑油不太可能暗示抵达，因恶劣天气造成俄 罗斯一些港口停运，会导致一些2月上半月船期的船货推迟到2月下半月或 月底到岸。 俄罗斯黑海港口Novorossiisk在1月9日停止出口原油和油品，因逢风 暴天气，不过有业内消息称该港于周一晚些时候恢复装运。 临近港口Taman和Tuapse周一也因风暴而停止作业。 据贸易商的估算，包括Tuapse在内的黑海港口每月出口约30-40万吨 石脑油，但并不是所有的出口都进入亚洲。 贸易商表示，周末美国的几家大炼厂周末因遭遇火灾而停产，可能会 影响亚洲的石脑油供给。 “这些因素仅能够提供短期支撑。亚洲的总体需求没有实质性改变， 所以这仅仅是暂时性供给事件，”一位交易员说。 较强的基本面支撑亚洲的现货价格。 韩国的LG Chem以成本加运费价每吨较日本报价贴水9.00-9.50美元的 价格，买入2.5万吨船期为2月下半月的石脑油。 新加坡现货市场未有石脑油和汽油交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)