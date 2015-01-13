标题新闻：英国央行称将在2月11日公开解释通胀率如此低的原因，同时发布季度经济预测

《中国企业债发行日程表》--5月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 *6.20% AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= 六盘水交通投资 14 7 4/28簿记建档 5.98% AA