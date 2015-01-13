版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 21:55 BJT

日本央行：预计将把下财年CPI升幅预估下调至1.5%或更低--消息

消息人士曾在12月对路透表示，日本央行看来势将在1月20-21日的政策检视中下调通胀率预估。不过消息人士表示，下调的幅度将大于最初的预计，因油价自此后继续大幅下滑。

熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行可能把下一财年的核心消费者通胀率预估从1.7%下调至1.5%。

日本央行刚刚在10月放松货币政策，许多央行官员希望目前不要进一步放松。不过分析师表示，下调物价预估将给央行施压，要么面临再度放松政策，要么承认需要更多时间达到价格目标。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐