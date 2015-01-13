美国数据：12月NFIB小企业信心指数升至八年高位，且薪资增长

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路透华盛顿1月13日 - 美国12月小型企业信心指数升至逾八年来最高，凸显尽管全球成长放缓，但美国经济基本面仍不断增强。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，12月小型企业信心指数上升2.3点至100.4点，为2006年10月以来最高。

这是该指数八年来首次升至100关口之上，且重回衰退前水平。指数上扬受助于销售预期、招聘、资本支出和企业扩张计划等分项指标大幅攀升。

“这可能是国内生产总值(GDP)数据改善的原因所在，因小企业实际上已开始对GDP的增长做贡献，”NFIB的首席分析师William Dunkelberg告诉路透。

小企业部门为乐观的就业数据增色，近期公布的就业数据显示在全球经济被乌云笼罩的情况下，美国经济表现仍然亮丽。

NFIB的调查显示，更多的小企业主认为，目前的库存不足以满足预期的销售增长。

这与政府上周公布的显示批发库存增长的数据一致。该数据曾促使分析师大幅上调第四季成长预估最高至3.5%。

这与12月非农就业报告显示平均时薪下降反应的情况相左。

小企业薪资指标与政府的季度就业成本指数密切相关，该指数被广泛视为衡量薪资增长的更准确的指标。

接受NFIB调查的小企业中，约17%计划在未来数月涨薪。

“报告的薪资涨幅仍在典型的反应经济合理增长的范围内，且就业市场状况表明劳动力供应正在收紧，这将给薪资造成进一步的上行压力，”Dunkelberg说。(完)