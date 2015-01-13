美国数据：12月NFIB小企业信心指数升至八年高位，且薪资增长

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
( )
路透华盛顿1月13日 - 美国12月小型企业信心指数升至逾八年来最高，凸显尽管全球成长放缓，但美国经济基本面仍不断增强。
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，12月小型企业信心指数上升2.3点至100.4点，为2006年10月以来最高。
这是该指数八年来首次升至100关口之上，且重回衰退前水平。指数上扬受助于销售预期、招聘、资本支出和企业扩张计划等分项指标大幅攀升。
“这可能是国内生产总值(GDP)数据改善的原因所在，因小企业实际上已开始对GDP的增长做贡献，”NFIB的首席分析师William Dunkelberg告诉路透。
小企业部门为乐观的就业数据增色，近期公布的就业数据显示在全球经济被乌云笼罩的情况下，美国经济表现仍然亮丽。
NFIB的调查显示，更多的小企业主认为，目前的库存不足以满足预期的销售增长。
这与政府上周公布的显示批发库存增长的数据一致。该数据曾促使分析师大幅上调第四季成长预估最高至3.5%。
这与12月非农就业报告显示平均时薪下降反应的情况相左。
小企业薪资指标与政府的季度就业成本指数密切相关，该指数被广泛视为衡量薪资增长的更准确的指标。
接受NFIB调查的小企业中，约17%计划在未来数月涨薪。
“报告的薪资涨幅仍在典型的反应经济合理增长的范围内，且就业市场状况表明劳动力供应正在收紧，这将给薪资造成进一步的上行压力，”Dunkelberg说。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。