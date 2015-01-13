南非汇市：兰特兑美元上涨，金属走强提供支撑

路透约翰内斯堡1月13日 - 南非兰特兑美元周二上涨，因金属价格强劲，提振商品货币需求。

1512GMT，南非兰特兑美元 报11.5180，略高于周一纽约收盘11.5250兰特。

Bidvest Bank首席交易员Ion De Vleeschauwer称，欧洲实施量化宽松政策的讨论持续，推动兰特等新兴市场货币兑欧元上涨。

“金属市场相当不错，金价上升，铂金略为走高，股市也表现也几好，”他说。

“我认为，这是不要把资金放在欧洲市场，但寻找其他预计成长良好的市场上的问题，”他说。(完)

油价跌势没有显示出减弱的迹象。美国2月原油期货 下挫1.13美元，报每桶47.23美元，2月布兰特原油期货 跌1.31美元，报48.80美元，均触及2009年4月来最低。

油价是南非通胀的主要因素，11月南非通胀由10月的5.9%降至5.8%。如果趋势持续，南非央行将有能力维持指标利率在5.75%不变。

(完)

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