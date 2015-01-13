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债券 | 2015年 1月 14日 星期三 00:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为3.84

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售
结果如下：

  收益率(%)
  高值          0.015 
  中值          0.005
  低值          0.000
  投资          0.015
    
  价格/得标
  价格          99.998833
  高值得标比率  66.72%
  投标倍数      3.84

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标             30,000,463,900
  总投标            115,163,903,900
  竞争性投标得标     29,735,657,000
  非竞争性投标得标      264,806,900
  FED附加                         0
 
  发行细节
  发行日   2015/01/15
  到期日   2015/02/12
  CUSIP码  912796EU9
    
  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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 (编译 李军；审校 利棣儿)
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