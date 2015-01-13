表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为1.930%，投标倍数为2.61

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透华盛顿1月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 1.930% 中值 1.890% 低值 1.810% 价格/得标 价格 102.850862 高值得标比率 57.99% 投标倍数 2.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,051,400 总投标 54,806,467,200 竞争性投标得标 20,987,184,200 非竞争性投标得标 11,367,200 FED附加 0
发行细节 发行日 2015/01/15 到期日 2024/11/15 CUSIP码 912828G38
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选
(编译 母红; 审校 利棣儿)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。