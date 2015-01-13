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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 02:04 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为1.930%，投标倍数为2.61

路透华盛顿1月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 1.930% 中值 1.890% 低值 1.810% 价格/得标 价格 102.850862 高值得标比率 57.99% 投标倍数 2.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,051,400 总投标 54,806,467,200 竞争性投标得标 20,987,184,200 非竞争性投标得标 11,367,200 FED附加 0

发行细节 发行日 2015/01/15 到期日 2024/11/15 CUSIP码 912828G38

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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