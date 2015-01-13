欧元债市：ECB量化宽松政策预期压低公债收益率，葡萄牙等国发售新债

* 葡萄牙自2006年来首次发售30年期公债

* 意大利、奥地利、荷兰、德国和斯洛伐克发售公债

路透伦敦1月13日 - 葡萄牙周二与其它一些欧元区国家一起发售新债，由于市场预期欧洲央行将很快放宽政策，欧元区各国公债收益率全面下跌。

欧洲法院顾问周三将对欧洲央行直接货币交易(OMT)提交意见，这将可能对未来欧洲央行购买主权债的合法性提出疑虑，但投资者对此没有作反应。他们的焦点反而放在欧洲央行决策者暗示央行将很快实施购债计划。

根据周一公布的路透调查显示，除一人外，受访的20名欧元区货币市场交易商全都预计，欧洲央行肯定会在3月前宣布购买公债计划，最早可能在下周就这么做。

市场对欧洲央行将很快购买公债的预期提振欧元区公债需求，令其收益率降至历来低位。

葡萄牙等欧元区国家把握时机发售新的长债，缓解未来几年的融资压力。除了发售10年期公债外，葡萄牙还发售了30年期公债，为2006年来首次，也是有史以来第二次发售30年期公债。

意大利、奥地利、荷兰、德国和斯洛伐克周二也发售新债。

欧洲法院顾问提交的意见将针对欧洲央行稍早进行的直接货币交易(OMT)，而不是量化宽松政策，但如果他对OMT的合法性有所保留，和德国宪法法院的观点一致，令人担心将可能对欧洲央行未来量化宽松政策带来影响。

10年期意大利 和西班牙公债收益率 下跌2个基点，分别报1.79%和1.62%。葡萄牙公债收益率微幅上升，因消化新债供应。所有其他欧元区指标公债收益率下跌约1-2个基点。

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价