欧洲股市：收高，受零售股上涨提振

* Metro和Morrison领涨零售股

* FTSEurofirst 300指数上涨1.4%，报1,375.76点

* EDF攀新，因法国计划建造新的核反应堆

* 交易商关注意大利总统纳波利塔诺即将卸任

路透伦敦1月13日 - 欧洲股市周二上扬，零售股领涨，且对欧洲央行将祭出新的刺激举措的预期也扶助提振股市。

STOXX Europe 600零售指数 劲涨2.9%，表现优于泛欧洲STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数。欧洲STOXX 600指数 上涨1.44%，报344.77点。FTSEurofirst 300指数 升1.38%，报1,375.76点。

德国零售商Metro AG 称圣诞节销售强劲后，股价劲涨4.5%。

英国超市运营商Morrison 也劲升4.5%，因投资者对执行长Dalton Philips离职表现欢迎。在他的领导下，去年圣诞节销售疲弱。

法国国有电力集团EDF 股价大涨5%，因法国计划建造新的核反应堆，但欧洲油气股 表现落后，因油价徘徊在六年低位附近。

意大利FTSE MIB指数 上涨2%，受助于意大利借贷成本触及纪录新低，因臆测欧洲央行下周将可能宣布公债购买计划。

但部份交易商仍对意大利市场保持警惕，因意大利总统纳波利塔诺即将卸任。