欧洲股市：收高，受零售股上涨提振

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
* Metro和Morrison领涨零售股
* FTSEurofirst 300指数上涨1.4%，报1,375.76点
* EDF攀新，因法国计划建造新的核反应堆
* 交易商关注意大利总统纳波利塔诺即将卸任
路透伦敦1月13日 - 欧洲股市周二上扬，零售股领涨，且对欧洲央行将祭出新的刺激举措的预期也扶助提振股市。
STOXX Europe 600零售指数 劲涨2.9%，表现优于泛欧洲STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数。欧洲STOXX 600指数 上涨1.44%，报344.77点。FTSEurofirst 300指数 升1.38%，报1,375.76点。
德国零售商Metro AG 称圣诞节销售强劲后，股价劲涨4.5%。
英国超市运营商Morrison 也劲升4.5%，因投资者对执行长Dalton Philips离职表现欢迎。在他的领导下，去年圣诞节销售疲弱。
法国国有电力集团EDF 股价大涨5%，因法国计划建造新的核反应堆，但欧洲油气股 表现落后，因油价徘徊在六年低位附近。
意大利FTSE MIB指数 上涨2%，受助于意大利借贷成本触及纪录新低，因臆测欧洲央行下周将可能宣布公债购买计划。
但部份交易商仍对意大利市场保持警惕，因意大利总统纳波利塔诺即将卸任。
英国富时100指数 上涨0.63%，报6,542.20点；德国DAX指数 上扬1.63%，收报9,941.00点；法国CAC 40指数 收涨1.47%，收报4,290.28点。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。