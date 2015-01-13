纽约期市：阿拉比卡咖啡期货震荡上行，可可在淡静交投中走低

路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上涨，交投震荡，因巴西政府预期今年咖啡豆产量和上年变动不大，且巴西雷亚尔上涨使生产商的销售受到影响，但指数基金卖盘使其承压。

糖期货上涨，也受助于巴西雷亚尔走坚。可可在交投淡静中下跌，等待周四北美和欧洲可可加工数据公布。

阿拉比卡咖啡价格交投震荡，因巴西作物供应机构Conab在2015年首份产量预估报告中称，今年的产量介乎4,410-4,660万包，接近2014年的4,530万包。2014年巴西气候乾旱，令产量受损。

“政府产量预估和市场预期差距不大，”一美国交易商在解释市场对数据反应冷淡的原因时表示。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.20美分，或0.1%，收报每磅1.7695美元，该合约微幅上涨，因巴西雷亚尔走强，令生产商不愿卖出。

3月罗布斯塔咖啡 下跌9美元，或0.5%，收报每吨1,964美元。

近月原糖 上升0.11美分，或0.8%，收报每磅14.87美分。3月白糖期货 收高3.10美元，或0.8%，收报每吨391.80美元。

伦敦5月可可 下跌3英镑，或0.2%，收报每吨2,017英镑。纽约3月可可价格 收跌3美元，或0.1%，收报每吨2,991美元。(完)

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