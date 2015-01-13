纽约期市：阿拉比卡咖啡期货震荡上行，可可在淡静交投中走低

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上涨，交投震荡，因巴西政府预期今年咖啡豆产量和上年变动不大，且巴西雷亚尔上涨使生产商的销售受到影响，但指数基金卖盘使其承压。
糖期货上涨，也受助于巴西雷亚尔走坚。可可在交投淡静中下跌，等待周四北美和欧洲可可加工数据公布。
阿拉比卡咖啡价格交投震荡，因巴西作物供应机构Conab在2015年首份产量预估报告中称，今年的产量介乎4,410-4,660万包，接近2014年的4,530万包。2014年巴西气候乾旱，令产量受损。
“政府产量预估和市场预期差距不大，”一美国交易商在解释市场对数据反应冷淡的原因时表示。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.20美分，或0.1%，收报每磅1.7695美元，该合约微幅上涨，因巴西雷亚尔走强，令生产商不愿卖出。
3月罗布斯塔咖啡 下跌9美元，或0.5%，收报每吨1,964美元。
近月原糖 上升0.11美分，或0.8%，收报每磅14.87美分。3月白糖期货 收高3.10美元，或0.8%，收报每吨391.80美元。
伦敦5月可可 下跌3英镑，或0.2%，收报每吨2,017英镑。纽约3月可可价格 收跌3美元，或0.1%，收报每吨2,991美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。