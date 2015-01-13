芝加哥期市：CBOT玉米期货创6月来最大单日跌幅，因技术因素和基金卖出

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大跌4% ，创6月来最大单日跌幅，交易商称因技术因素和全球谷物供应充足令投 资基金卖出。 交投最活跃的3月玉米 在周一利多的“外移日”后未能触及新高 ，引发周二盘初的抛售。期价之后跌穿周一的低点3.90美元后引发进一步 抛盘，令合约跌至一个月低点。 交易消息人士称，投资基金卖出2万口玉米合约，规模为2013年6月来 最大。 美国玉米出口需求在过去几周增强，美国农业部周二稍早公布，销售 10.5万吨玉米到未知的目的地。台湾MFIG在标购中买入5万吨玉米，来源 地很可能是美国。 3月玉米合约 下跌16-1/4美分，报3.85-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为422,137口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)