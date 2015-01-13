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市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货创6月来最大单日跌幅，因技术因素和基金卖出

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大跌4%
，创6月来最大单日跌幅，交易商称因技术因素和全球谷物供应充足令投
资基金卖出。
    
    交投最活跃的3月玉米 在周一利多的“外移日”后未能触及新高
，引发周二盘初的抛售。期价之后跌穿周一的低点3.90美元后引发进一步
抛盘，令合约跌至一个月低点。
    
    交易消息人士称，投资基金卖出2万口玉米合约，规模为2013年6月来
最大。
    
    美国玉米出口需求在过去几周增强，美国农业部周二稍早公布，销售
10.5万吨玉米到未知的目的地。台湾MFIG在标购中买入5万吨玉米，来源
地很可能是美国。
    
　　3月玉米合约 下跌16-1/4美分，报3.85-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为422,137口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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