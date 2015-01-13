芝加哥期市：CBOT玉米期货创6月来最大单日跌幅，因技术因素和基金卖出

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大跌4% ，创6月来最大单日跌幅，交易商称因技术因素和全球谷物供应充足令投 资基金卖出。 交投最活跃的3月玉米 在周一利多的“外移日”后未能触及新高 ，引发周二盘初的抛售。期价之后跌穿周一的低点3.90美元后引发进一步 抛盘，令合约跌至一个月低点。 交易消息人士称，投资基金卖出2万口玉米合约，规模为2013年6月来 最大。 美国玉米出口需求在过去几周增强，美国农业部周二稍早公布，销售 10.5万吨玉米到未知的目的地。台湾MFIG在标购中买入5万吨玉米，来源 地很可能是美国。 3月玉米合约 下跌16-1/4美分，报3.85-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为422,137口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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