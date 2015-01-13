国际油市：油价挫跌至近六年低位，布兰特和美国原油一度平价

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
* 布兰特和美国原油触及每桶46美元平价，为10月来首次
* 交易商订了至少12艘油轮在海上储存2,500万桶原油
* 2016年美国原油日产量增幅预计为五年来最低
路透纽约1月13日 - 原油价格周二挫跌5%，至近六年低位，之后反弹，且布兰特原油和美国原油盘中一度平价，为三个月来首见，因部份交易商利用美国有大量原油储存空间的机会。
交易商在寻找方法储存过多的原油供应。供应过多令油价过去六个月狂跌60%。本周迄今，布兰特原油下挫7%，美国原油大跌5%。
布兰特原油 下跌0.84美元，结算价报每桶46.59美元，盘中跌至2009年3月来最低45.19美元。
美国原油 下滑0.18美元，结算价报每桶45.89美元，此前触及2009年4月来最低的44.20美元。
油价早盘下跌，因阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui称，他仍然相信石油输出国组织(OPEC)在11月作出不减产的决定是正确的。
交易商表示，在接近纽约收盘时，一轮回补空头令油价缩减跌幅，因市场人士对空头仓位获利了结。
布兰特和美国原油一度平价，为10月来首次，两份原油合约均触及每桶46美元。
交易商表示，两份指标原油合约平价，是因为布兰特原油岸上库存有限，迫使交易商寻找美国原油交割点库欣的储存。
布兰特原油方面，一些全球最大的交易商近几日订了超大型油轮在海上储存2,500万桶原油，等待如果油价反弹，将有利可图。
能源资料协会(EIA)周二在月报中称，2016年美国原油日产量将增加20万桶，为2011年来最低增幅，反映出油价暴跌对原油开采的长期影响。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。