国际油市：油价挫跌至近六年低位，布兰特和美国原油一度平价

* 布兰特和美国原油触及每桶46美元平价，为10月来首次

* 交易商订了至少12艘油轮在海上储存2,500万桶原油

* 2016年美国原油日产量增幅预计为五年来最低

路透纽约1月13日 - 原油价格周二挫跌5%，至近六年低位，之后反弹，且布兰特原油和美国原油盘中一度平价，为三个月来首见，因部份交易商利用美国有大量原油储存空间的机会。

交易商在寻找方法储存过多的原油供应。供应过多令油价过去六个月狂跌60%。本周迄今，布兰特原油下挫7%，美国原油大跌5%。

布兰特原油 下跌0.84美元，结算价报每桶46.59美元，盘中跌至2009年3月来最低45.19美元。

美国原油 下滑0.18美元，结算价报每桶45.89美元，此前触及2009年4月来最低的44.20美元。

油价早盘下跌，因阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui称，他仍然相信石油输出国组织(OPEC)在11月作出不减产的决定是正确的。

交易商表示，在接近纽约收盘时，一轮回补空头令油价缩减跌幅，因市场人士对空头仓位获利了结。

布兰特和美国原油一度平价，为10月来首次，两份原油合约均触及每桶46美元。

交易商表示，两份指标原油合约平价，是因为布兰特原油岸上库存有限，迫使交易商寻找美国原油交割点库欣的储存。

布兰特原油方面，一些全球最大的交易商近几日订了超大型油轮在海上储存2,500万桶原油，等待如果油价反弹，将有利可图。

能源资料协会(EIA)周二在月报中称，2016年美国原油日产量将增加20万桶，为2011年来最低增幅，反映出油价暴跌对原油开采的长期影响。 (完)

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