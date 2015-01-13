全球经济：世界银行下调今明两年全球成长预估，美国经济强势孤掌难鸣

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透华盛顿1月13日 - 世界银行周二下调今明两年全球成长预估，因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，抹杀了油价回落给经济带来的提振。
世行在半年度全球经济展望报告中预计，今年全球经济成长3%，低于6月时预估的成长3.4%。
世行表示，明年全球国内生产总值(GDP)增幅为3.3%，6月时预估的增幅为3.5%，2017年增速降至3.2%。
“全球经济正处于一个令人不安的关口，”世行首席经济学家Kaushik Basu告诉记者，“正如经济预测显示的那样，目前全球经济充满了挑战。”
自2007-2009年全球金融危机以来，全球经济增长一直慢于预期。
世行称，美英两国成长前景强劲，使其有别于其他富裕国家，欧元区成员国和日本等发达国家的经济仍然孱弱，且面临通缩压力。
“全球经济仅靠美国这一个引擎独撑，”Basu说，“未来难以高速前行。”
在新兴市场国家中，巴西和俄罗斯的表现尤为疲弱，严重拖累了世行对全球成长的预期，另外，中国经济正处于摆脱投资驱动型成长模式的转型期，其成长也在逐步放缓。
Basu指出，印度经济增速将在明年和2017年最终赶上中国，约为7%。
与其他机构发布的预期一样，世行预计，油价自去年6月以来累积回落约60%对全球经济的影响是利大于弊，因这提振了石油进口国的经济表现。
世行预计油价今年将保持在低位，但它表示，这一正面价格影响可能在其未来数年的成长预估中都将有所体现，尽管油价骤降造成了短期的市场波动，并导致对页岩油和深海石油等非常规石油开采的投资减少。
世行称，油价骤降的短期影响有限，仅给今年的全球成长预估带来的0.1个百分点的提振。
油价回落也能压低全球通胀。通缩忧虑、全球成长前景总体转弱，以及美国薪资增长停滞不前可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期推迟升息，Basu说。(完)
(编译：母红；审校 李军)
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