纽约期市：期棉上涨，因纺织厂趁低买入

路透纽约1月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二创逾一周来最大单日升幅，扳回上日部份跌幅，因纺织厂，特别是来自中国的，认为棉花价格水平具吸引力，遂买入棉花。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上涨0.42美分，或0.7%，收报每磅60.15美分，为1月5日以来最大单日涨幅。

上日期棉价格触及逾一周低位59.51美分，因美国农业部月度供需报告利空，之后棉价格反弹0.8%。在报告显示全球和美国棉花结转库存和生产增加后，棉价跌向日内低位。

这些价格水平吸引了纺织厂入市，纺织厂买盘为周二棉花市场提供支撑，Risk Analytics独立棉花交易商Louis Rose说。

“近期的历史显示，这是美国棉花会有大量需求的水平，”Rose说，“特别是，这些水平会吸引中国纺织厂买入。”

自近月合约 在11月20日跌至五年低位57.84美分，59.50美分为市场提供支撑，因纺织厂有买需。(完)

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