纽约期市：期棉上涨，因纺织厂趁低买入

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透纽约1月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二创逾一周来最大单日升幅，扳回上日部份跌幅，因纺织厂，特别是来自中国的，认为棉花价格水平具吸引力，遂买入棉花。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上涨0.42美分，或0.7%，收报每磅60.15美分，为1月5日以来最大单日涨幅。
上日期棉价格触及逾一周低位59.51美分，因美国农业部月度供需报告利空，之后棉价格反弹0.8%。在报告显示全球和美国棉花结转库存和生产增加后，棉价跌向日内低位。
这些价格水平吸引了纺织厂入市，纺织厂买盘为周二棉花市场提供支撑，Risk Analytics独立棉花交易商Louis Rose说。
“近期的历史显示，这是美国棉花会有大量需求的水平，”Rose说，“特别是，这些水平会吸引中国纺织厂买入。”
自近月合约 在11月20日跌至五年低位57.84美分，59.50美分为市场提供支撑，因纺织厂有买需。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。