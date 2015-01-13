《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

中国外管局报告：积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，便利跨境投融资
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 35.79 -0.26 -0.71 607230
搜狐 50.64 +0.46 +0.92 179164
网易 104.87 +0.86 +0.83 388240
百度 219.60 -1.29 -0.58 2874362
台湾
台湾积体电路 21.05 +0.26 +1.25 2280268
联电 2.41 -0.01 -0.41 258919
日月光 6.23 +0.08 +1.30 251097
硅品精密 7.53 -0.01 -0.13 1329862
和信超媒体 0.85 -0.02 -2.24 219258
友达 5.75 +0.02 +0.35 202513
中华电信 29.61 +0.26 +0.89 31433
台湾国际航电 51.54 +0.09 +0.17 1245355
香港
中国移动 63.26 +2.22 +3.64 382716
中国联通 14.84 +0.53 +3.70 131900
中国电信 58.74 +1.80 +3.16 6377
中芯国际 4.57 +0.06 +1.33 12232
电讯盈科 6.61 +0.27 +4.26 194
(完)
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路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市 场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年 期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割 日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在 1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向 下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备 的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。