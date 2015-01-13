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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.79 -0.26 -0.71 607230

搜狐 50.64 +0.46 +0.92 179164

网易 104.87 +0.86 +0.83 388240

百度 219.60 -1.29 -0.58 2874362

台湾

台湾积体电路 21.05 +0.26 +1.25 2280268

联电 2.41 -0.01 -0.41 258919

日月光 6.23 +0.08 +1.30 251097

硅品精密 7.53 -0.01 -0.13 1329862

和信超媒体 0.85 -0.02 -2.24 219258

友达 5.75 +0.02 +0.35 202513

中华电信 29.61 +0.26 +0.89 31433

台湾国际航电 51.54 +0.09 +0.17 1245355

香港

中国移动 63.26 +2.22 +3.64 382716

中国联通 14.84 +0.53 +3.70 131900

中国电信 58.74 +1.80 +3.16 6377

中芯国际 4.57 +0.06 +1.33 12232

电讯盈科 6.61 +0.27 +4.26 194

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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