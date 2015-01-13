更正-美国股市：在震荡交投中微幅收低，材料股和能源股领跌

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(更正：因译文有误，内文第二段“三大股指从日内高位下跌逾1%”应改为“三大股指盘中一度涨逾1%，随后下跌”)
* 材料股构成拖累，由自由港领跌
* KB Home预计毛利下降后，股价下滑
* 油价和铜价下挫
* 道指跌0.2%，标普500指数下滑0.3%，Nasdaq指数跌0.1%
路透纽约1月13日 - 美国股市周二在震荡交投中微幅收低，因商品价格续挫，令材料股和能源股领跌股市。
中午时段，标准普尔500指数跌穿50日移动均线切入位2,046点，引发市场进一步走低，成交放量。三大股指盘中一度涨逾1%，随后下跌；标普500指数日内高位和低位相差超过48点，为10月15日来最大波幅。
建筑类股 下挫1.5%，因KB Home 预计第一季毛利下降。建筑类股在稍早上涨，但KB Home暴跌16.3%，报13.87美元，此为1992年来最大单日百分比跌幅。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 重挫7.5%，报21.04美元，在标普500指数成份股中百分比跌幅最大。标普材料指数 挫跌1.2%，在标普500指数为表现最差板块。
伦敦期铜周二跌穿6,000美元关口，至逾五年最低水准；油价则跌至近六年低位，之后反弹。
“我们看到商品价格持续走低，不仅是油价，而是所有商品市场。所以，是担心商品价下跌将导致全球通缩，令投资者不安，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。
标普能源指数 跌0.7%，艾克森美孚(Exxon Mobil) 跌0.4%，报90美元。
道琼工业指数 收跌27.16点，或0.15%，至17,613.68点；标准普尔500指数 收挫5.23点，或0.26%，至2,023.03点；Nasdaq指数 回落3.21点，或0.07%，收报4,661.497点。
美股连跌第三日。目前标准普尔500指数较12月29日触及的纪录高位下跌3.2%，因担心油价不断下跌、全球经济疲弱和希腊将可能退出欧元区。
CBOE波动率指数 收高4.9%，报20.56。
美国企业财报季开锣，尽管油价下跌，但近几个月对企业的预估下调。
固特异轮胎(Goodyear Tire) 大跌7.1%，报26.05美元，此前公司预计全年营业利润增长率将“略低于”其10-15%的预估区间。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约78亿股，高于过去五个交易日的均值72亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,627和1,460，比率为1.11:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,393和1,326，比率为1.05:1。
57只标普500指数成份股触及52周新高，21只触及52周新低；113只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，105只触及新低。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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