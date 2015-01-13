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市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 06:26 BJT

《美国重要政经日程》--1月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 商务部发布12月零售销售报告

1330 - 劳工部公布12月进出口物价

1500 - 商务部公布11月企业库存

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据

1800 - 财政部发售30年期公债

1900 - 美联储公布褐皮书

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
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