《美国重要政经日程》--1月14日

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 商务部发布12月零售销售报告
1330 - 劳工部公布12月进出口物价
1500 - 商务部公布11月企业库存
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据
1800 - 财政部发售30年期公债
1900 - 美联储公布褐皮书
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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