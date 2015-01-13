加拿大股市：小幅收低，矿业类股随铜价走跌

路透多伦多1月13日 - 加拿大主要股指周二下跌，铜价挫跌推使First Quantum Minerals 及Teck Resources 暴跌，而金矿类股则在近期上涨后回软。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低77.85点，或0.55%，报14,187.16点。在10大类股中，有六类上扬。

铜价下跌令矿业类股承压。First Quantum暴跌14.9%至13.47加元，Teck则跌6%至14.66加元。

金矿类股跌5.1%。Barrick Gold Corp 跌6%至12.76加元，Goldcorp Inc 则跌5.3%至24.31加元。