加拿大股市：小幅收低，矿业类股随铜价走跌

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透多伦多1月13日 - 加拿大主要股指周二下跌，铜价挫跌推使First Quantum Minerals 及Teck Resources 暴跌，而金矿类股则在近期上涨后回软。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低77.85点，或0.55%，报14,187.16点。在10大类股中，有六类上扬。
铜价下跌令矿业类股承压。First Quantum暴跌14.9%至13.47加元，Teck则跌6%至14.66加元。
金矿类股跌5.1%。Barrick Gold Corp 跌6%至12.76加元，Goldcorp Inc 则跌5.3%至24.31加元。
油价虽然下跌，能源类股仍上升0.4%。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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