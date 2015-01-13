更新版1-加拿大经济：央行副总裁连恩称低油价不利经济，但影响不剧烈

连恩表示，加拿大央行总裁波洛兹曾在12月时预期，油价下跌将令加拿大今年经济增幅下降1/3个百分点。

央行在进一步衡量油价下跌对加拿大经济造成的负面影响，在下周公布的季度货币政策报告中，将考虑到油价可能再跌20美元的情况。

连恩没有给出具体数字，但表示“我们认为(油价下跌)不会(对经济)带来重大影响。”

加拿大在2010年升息，是自全球金融危机爆发以来七大工业国中第一个升息的国家。加拿大利率保持在1%不变，市场预计升息将要等到第四季。

连恩表示，全球各国央行，包括加拿大央行在内，将“忽略”油价回落对总体通胀造成的暂时性影响。

他说，在油价下跌将直接拉低通胀外，加拿大央行“将密切关注油价下滑对经济成长造成的更广泛影响，及其可能对生产潜能恢复造成的延迟。”

分析师表示，连恩的讲话巩固了对下周加拿大政策声明温和基调的预期。

连恩对油价看法偏空，他说油价“可能走低，且保留在低位，在一段长时间，”之后，中期力量将推高油价。

对油价持续保持在低位的预期将明显打压原油投资和探勘计划。连恩称，目前已出现这些迹象。(完)