更新版1-加拿大经济：央行副总裁连恩称低油价不利经济，但影响不剧烈

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
连恩表示，加拿大央行总裁波洛兹曾在12月时预期，油价下跌将令加拿大今年经济增幅下降1/3个百分点。
央行在进一步衡量油价下跌对加拿大经济造成的负面影响，在下周公布的季度货币政策报告中，将考虑到油价可能再跌20美元的情况。
连恩没有给出具体数字，但表示“我们认为(油价下跌)不会(对经济)带来重大影响。”
加拿大在2010年升息，是自全球金融危机爆发以来七大工业国中第一个升息的国家。加拿大利率保持在1%不变，市场预计升息将要等到第四季。
连恩表示，全球各国央行，包括加拿大央行在内，将“忽略”油价回落对总体通胀造成的暂时性影响。
他说，在油价下跌将直接拉低通胀外，加拿大央行“将密切关注油价下滑对经济成长造成的更广泛影响，及其可能对生产潜能恢复造成的延迟。”
分析师表示，连恩的讲话巩固了对下周加拿大政策声明温和基调的预期。
连恩对油价看法偏空，他说油价“可能走低，且保留在低位，在一段长时间，”之后，中期力量将推高油价。
对油价持续保持在低位的预期将明显打压原油投资和探勘计划。连恩称，目前已出现这些迹象。(完)
(编译 陈宗琦/利棣儿；审校 张荻)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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