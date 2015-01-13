路透调查：美国上周原油和油品库存料均增加

路透1月13日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月9日的一周，美国 商业原油库存料小幅增加。 受访八位分析师平均预期，上周美国原油库存增加40万桶。这项调查 是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报 告前进行的。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加210万桶，汽油库存 料增加350万桶。 美国能源资料协会(EIA)上周三公布的数据显示，之前一周美国原油 库存下滑，因炼厂提高产出。汽油库存及馏分油库存增幅均超过预期。 调查显示，上周炼厂产能利用率或由93.9%下降0.3个百分点。 调查结果公布后API发布的库存报告显示，最近一周美国原油库存增 加390万桶，汽油库存增加160万桶，馏分油库存增加41.6万桶。 EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 杜明霞)