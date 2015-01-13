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市场报道 | 2015年 1月 14日 星期三 07:05 BJT

路透调查：美国上周原油和油品库存料均增加

路透1月13日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月9日的一周，美国
商业原油库存料小幅增加。

    受访八位分析师平均预期，上周美国原油库存增加40万桶。这项调查
是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报
告前进行的。
    
    上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加210万桶，汽油库存
料增加350万桶。
    
    美国能源资料协会(EIA)上周三公布的数据显示，之前一周美国原油
库存下滑，因炼厂提高产出。汽油库存及馏分油库存增幅均超过预期。 

    调查显示，上周炼厂产能利用率或由93.9%下降0.3个百分点。
    
    调查结果公布后API发布的库存报告显示，最近一周美国原油库存增
加390万桶，汽油库存增加160万桶，馏分油库存增加41.6万桶。 
       
    EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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