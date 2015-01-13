路透调查：美国上周原油和油品库存料均增加

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透1月13日 - 周二公布的路透调查显示，截至1月9日的一周，美国 商业原油库存料小幅增加。 受访八位分析师平均预期，上周美国原油库存增加40万桶。这项调查 是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报 告前进行的。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加210万桶，汽油库存 料增加350万桶。 美国能源资料协会(EIA)上周三公布的数据显示，之前一周美国原油 库存下滑，因炼厂提高产出。汽油库存及馏分油库存增幅均超过预期。 调查显示，上周炼厂产能利用率或由93.9%下降0.3个百分点。 调查结果公布后API发布的库存报告显示，最近一周美国原油库存增 加390万桶，汽油库存增加160万桶，馏分油库存增加41.6万桶。 EIA将于周三1530GMT公布其库存报告。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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