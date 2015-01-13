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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 07:53 BJT

《焦点》德国1969年以来首次实现预算平衡，反对靠举债或印钞刺激经济

欧元区12月整体通胀率落入负值，扣除能源和食品的核心通胀率为0.7%，远低于央行略低于2%的目标。持续的低通胀令那些高负债政府和家庭难以降低债务负担。

欧洲央行执委科尔对德国世界报表示，央行准备好在1月22日开会时做出决定。然他保留了推迟决定的可能性；并称希腊大选在1月25日举行，将不会影响到央行的货币政策路线。

“讨论非常深入，”科尔称，“上周我们讨论了很多技术细节。”

本周的路透调查显示，20位货币市场交易员中有八位预测，欧洲央行将在本月推出买债计划，其余几乎全都预期是在下次3月会议上做出宣布。

德国深具影响力的德国央行及保守的金融机构反对所谓的量化宽松政策(QE)，即印钞买进证券并刺激经济的政策。
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