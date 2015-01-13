《焦点》德国1969年以来首次实现预算平衡，反对靠举债或印钞刺激经济

欧元区12月整体通胀率落入负值，扣除能源和食品的核心通胀率为0.7%，远低于央行略低于2%的目标。持续的低通胀令那些高负债政府和家庭难以降低债务负担。

欧洲央行执委科尔对德国世界报表示，央行准备好在1月22日开会时做出决定。然他保留了推迟决定的可能性；并称希腊大选在1月25日举行，将不会影响到央行的货币政策路线。

“讨论非常深入，”科尔称，“上周我们讨论了很多技术细节。”

本周的路透调查显示，20位货币市场交易员中有八位预测，欧洲央行将在本月推出买债计划，其余几乎全都预期是在下次3月会议上做出宣布。