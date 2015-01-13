《焦点》德国1969年以来首次实现预算平衡，反对靠举债或印钞刺激经济

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
欧元区12月整体通胀率落入负值，扣除能源和食品的核心通胀率为0.7%，远低于央行略低于2%的目标。持续的低通胀令那些高负债政府和家庭难以降低债务负担。
欧洲央行执委科尔对德国世界报表示，央行准备好在1月22日开会时做出决定。然他保留了推迟决定的可能性；并称希腊大选在1月25日举行，将不会影响到央行的货币政策路线。
“讨论非常深入，”科尔称，“上周我们讨论了很多技术细节。”
本周的路透调查显示，20位货币市场交易员中有八位预测，欧洲央行将在本月推出买债计划，其余几乎全都预期是在下次3月会议上做出宣布。
德国深具影响力的德国央行及保守的金融机构反对所谓的量化宽松政策(QE)，即印钞买进证券并刺激经济的政策。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。