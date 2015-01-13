《全球汇市》日圆因市场动荡而受惠，欧元兑美元守在九年低位

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1778 1.1772 +0.05 -2.64 1.2097
美元/日圆 117.78 117.92 -0.12 -1.59 119.68
欧元/日圆 138.72 138.82 -0.07 -4.19 144.78
美元/瑞郎 1.0194 1.0200 -0.06 +2.55 0.9941
英镑/美元 1.5167 1.5158 +0.06 -2.61 1.5573
美元/加元 1.1948 1.1955 -0.06 +2.84 1.1618
澳元/美元 0.8168 0.8165 +0.04 +0.00 0.8168
新西兰元/美元 0.7735 0.7737 -0.03 -0.80 0.7797
澳元/日圆 96.190 96.280 -0.09 -1.60 97.750
新西兰元/日圆 91.100 91.230 -0.14 -2.37 93.310
英镑/日圆 178.64 178.74 -0.06 -4.15 186.38
澳元/新西兰元 1.0554 1.0552 +0.02 +0.81 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 龚芳/杜明霞/李爽/郑茵/于春红/许娜/戴素萍)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。