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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 07:29 BJT

《全球汇市》日圆因市场动荡而受惠，欧元兑美元守在九年低位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1778 1.1772 +0.05 -2.64 1.2097

美元/日圆 117.78 117.92 -0.12 -1.59 119.68

欧元/日圆 138.72 138.82 -0.07 -4.19 144.78

美元/瑞郎 1.0194 1.0200 -0.06 +2.55 0.9941

英镑/美元 1.5167 1.5158 +0.06 -2.61 1.5573

美元/加元 1.1948 1.1955 -0.06 +2.84 1.1618

澳元/美元 0.8168 0.8165 +0.04 +0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.7735 0.7737 -0.03 -0.80 0.7797

澳元/日圆 96.190 96.280 -0.09 -1.60 97.750

新西兰元/日圆 91.100 91.230 -0.14 -2.37 93.310

英镑/日圆 178.64 178.74 -0.06 -4.15 186.38

澳元/新西兰元 1.0554 1.0552 +0.02 +0.81 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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