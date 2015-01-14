金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览

路透1月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报959.89点。
中国股市：沪综指小幅收升，金融板块继续调整压制大盘反弹
香港股市：连涨第五日，因投资者资金涌入
中国汇市：贸易数据助人民币收创逾两周新高，顺差恶化前难见贬值
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巴西股市：银行股及大宗商品生产商股价盘中从上日跌势反弹。淡水河谷股价上涨，因其主要出口市场中国公布外贸数据改善。巴西Bovespa指数 终场收低0.2%，报48,041.67点。
拉美汇市：哥伦比亚披索跟随油价下挫，巴西财长讲话提振雷亚尔
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南非股市：上涨逾2%，市场预期欧盟决策者将采取行动以避免欧元区陷入通缩，此种政策动作应可帮助减轻避险情绪。指标Top-40绩优股指数 涨2.24%至43,428.83点。综合指数 涨1.99%，至49,433.00点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，金属走强提供支撑
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印度股市：小幅下跌，中止三日连涨。因Oil and Natural Gas Corp等能源股跟随油价下滑而拖累大盘，而且部分最近表现领先的股票出现获利了结。指标BSE指数 收低0.58%，报 27,425.73点。NSE指数 收低0.28%，报8,299.40点。
印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.14/15，受资金流入的推升，但交易员说央行可能会出手阻升。卢比上一交易日收盘报62.16/17。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低2.48%，报737.880点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.87%，报402.30点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌3.29%，报65.2500卢布；卢布兑欧元 跌3.09%，报76.9900卢布。(完)
(整理 李婷仪 审校 张荻)