《新兴市场重要经济事件预告》--1月14日-1月21日

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1月14日(三)
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)。
曼谷--泰国财长Sommai Phasee对泰国外籍记者俱乐部(FCCT)发表演说(1200)。
华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。
1月15日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济预估发表讲话(1600)。
布加勒斯特--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决定。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议(1100)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议(0100)。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。
1月16日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民发表演说“释放全球成长力”，聚焦世界经济的结构性转变，实体经济与金融业和政策之间进行互动以促进成长。(1715)
1月17日(六)
墨西哥城--墨西哥央行公布12月政策会议的会议记录(1500)。
1月19日(一)
都柏林--爱尔兰央行、经济政策研究中心(CEPR)和国际货币基金组织(IMF)将举行主题为“爱尔兰--从复苏中汲取的教训”的会议。爱尔兰央行总裁霍诺汉、IMF总裁拉加德和欧洲央行执委科尔将参加。
香港--2015年亚洲金融论坛，主题为“亚洲: 转变中持续翱翔”(至1月20日)。发言人包括：俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、瑞典央行总裁英韦斯、卢森堡财长Pierre Gramegna和世界银行副行长Madelyn Antoncic。
1月20日(二)
北京--IMF将发布最新全球经济预测(0130)。IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)将就全球经济预测举行记者会。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至1月21日)。
1月21日(三)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2015年会(至1月24日)
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 于春红)