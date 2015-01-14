港报财经评论：非金融A股看高一线--信报1月14日

非金融A股看高一线/ 习广思

早前瑞银策略师陈李发表报告认为，中国由流动性推动的牛市暂告一段落，将演变成“慢牛”市况，昨天再有大行调低A股评级，反映A股尤其金融股的短期升势或暂时止步。花旗发布报告把中国股市评级下调至中性。该报告指出，中国内地经济基本面不支持沪深300指数进一步走高，2015年沪深300指数目标上望至3,700点。另外，野村证券预期，中国内地银行股首季或有调整，未来3年亦将跑输大盘。

野村中国股票研究部主管刘鸣镝表示，今年MSCI中国指数的预测范围是60点至76点，昨天收报67.82；高峰值将比2014年底水平升15%，2013年底到2014年最高位的升幅为8%，2014年按年上升5%。野村预计，MSCI中国指数今年初至年底将有出色表现，近期表现滞后的板块将优于表现强劲的板块；因此，建议投资者于首季减持银行股（内银股早前跑赢大市）。刘鸣镝表示，由于间接融资及其他非银行业务的存在，银行利润从ROE角度来说中期会有下降，市净率不会回到上市以来的平均水平，因此看淡银行股。该报告指出，2015年将是3年牛市的元年，一系列改革措施和宏观政策令行业产能退出，行业龙头整合产业，提高议价能力，业绩增长向好，法制建设和行政改革令公司营运成本降低。所以，今年是A股牛市的起步年。

野村看好以下六大板块：1.国内研发型领导企业，特别是高科技和IT行业；2.国企改革受益板块，特别是获得注入资产的企业和业务单一的国有企业；3.大众消费相关板块，将受益于今年由政府部门薪酬上涨带动的普遍薪酬上涨；4.互联网大平台，尤其是电子商务和搜索行业；5.中国基础设施建设和新丝绸之路受益板块，这一经济增长方式可能为急需增长的全球经济及中国自身产能过剩的问题提供解决方案；6.部分房地产和金融板块，尤其是房地产和非银行类金融股。计一计已至少有两家大行对近期上涨甚速的内银股提出审慎看法，这对于以中资金融股为主的上证指数来说，无疑限制了上升空间。市场看好非金融类股份，特别是科技、医药及资讯科技股，恰好是深圳A股最多选择的板块。

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美元兑加元有力上，1.20关可顺利突破/ 苏子

英国公布最新的CPI通胀数据创下2000年5月以来的0.5%新低水平，数据反映英伦银行今年内未必可以进入加息周期，故英镑兑美元应声下挫，幸而跌至上周五的1.5074美元低位附近便已止跌回稳，未见趁机下试上周四的1.5030美元低位及1.50美元心理关口。英镑兑美元已自1.5076美元低位回升至1.5140美元水平以上波动。换言之，在美汇数据公布后，英镑兑美元其实仍在近日交易范围内上落，暂时并未遭到看淡的投资者的大手狙击。但由于英镑兑美元已失去可能提早加息的利好因素支持，因此，一旦稍后美元重拾新的上升动力，届时英镑兑美元将有甚高机会成为看淡的投资者新的主力狙击目标，顺利跌破1.50美元心理关口相信只是时间问题而已！

目前英镑兑美元的月线保历加通道的1.5070美元低部支持已成为汇价的重要好淡分水岭，若稍后汇价在跌破此支持后乏力反弹，并且更顺利下试至1.50美元心理关口以下，相信本月以大阴烛跌破上述通道底部支持收市的机会极高。如出现此情况，料下月英镑兑美元将无可避免以单边市模式继续往下寻底，届时投资者切忌逆者已形成的趋势入市博反弹。美元兑加元在油价持续下挫下，得以向上作出重大突破。踏入1月份后，美元兑加元已经成功突破了2009年7月的1.1724加元高位阻力，前天更进一步升越2009年5月的1.1951加元高位阻力，暂时最高曾见1.1993加元。

由于油价目前仍未有见底回升的迹象，美元兑加元将有力进一步走高，1.20加元心理关口可望顺利突破。稍后美元兑加元一旦成功突破1.20加元心理关口后，料会挑战由2009年3月的1.3064加元高位跌至2011年7月的0.9402加元低位的76.4%反弹目标。虽然油价继续下挫，市场亦正关注环球经济正面对通缩的威胁，但金价却在避险资金追捧下，前天成功突破20天保历加通道的1,223.20美元顶部阻力，昨天亚洲市更进一步升越上月10日的1,238.25美元高位阻力，暂时最高曾见1,244.20美元，留意此高位与去年10月23日的1,244.70美元高位相若。短线而言，金价若受制此高位并返回前天的1,217.30美元低位收市，料近日强势将会逆转并考验1,200美元关口。

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