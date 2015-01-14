港报财经评论：油价跌利A股淡美股--经济日报1月14日

油价跌利A股淡美股/ 林瑞芬

A股整固，港股暂无大方向感。中资电讯股支撑，恒指昨收报24,215，升0.8%，但交投只有848亿港元，未算有效突破24,200阻力，尚待观察。油价持续急挫，对美股构成压力。标普500指数未能企稳50天线2,046楼上，反覆转弱，有进一步下回试1,975压力。虽然能源股类占标普500指数市值约8%，但近月油价急剧下挫，已令分析员对盈利的预测下调幅度大，由去年12月1日预期今年首季能源股的盈利会下跌13.8%，上调至今周一预计下跌41%；可想而知，对标普500今年首季盈利预测亦会有所下调，同期由预计上升8.6%降至只有4.6%，只是五个星期左右，盈利预测有此大变化。

国际油价连番下挫，对中国的经济却有较为正面影响，因中国是原油净进口国。不过，会有时滞性，中下游制造业的业绩下半年或才浮现利好影响。根据中金大宗商品的油价预测，2015年油价平均下跌40%，全年石油进口少支出920亿美元，约相当于1%的GDP。油价下跌降低了消费者的石油相关支出，将带动其他支出增长。从经验上看，油价对PPI影响更大。据中金估算油价下跌1%，对中国PPI影响约0.05%。近期油价跌幅加大，超出中金此前2015年油价下跌20%的基准假定，中金更估算2015年PPI将达-2.2%。油价下跌仍然会对国内通胀带来负面影响，有利货币政策持续维持一定水平的宽松。油价急挫对宏观的影响，还有油价下跌会减少中国石油进口支出，贸易盈余和经常帐户顺差会扩大，缓解人民币贬值压力。加上，随着房地产市场对经济拖累减弱，中国经济风险下降，有助于带动资本和金融帐户逆差收窄，甚至转为顺差。通缩风险高于通胀风险，央妈年内降准或降息的机会难抹杀。

所以看，A股后市有所回，只是短期升势的暂时休息，中期升势未言断。近周陆续有公司预报，发盈警或公布销售数据倒退的，股价受压，部分有些意外，成短期回调藉口。如金隅股份 发盈警，预计2014年止年度净利润与2013年度相比减少0%至25%，原因是受房地产行业持续低迷及公司房地产开发项目部分非全资企业，不能全数入帐。

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贸易胜预期，航运股起锚/ 余少文

中国内地股市仍然乏力，国企指数则在12,000点争持，但中国内地12月进出口贸易数字好过预期，全年却不达标，乐观是中国始终要刺激贸易活动，航运股等可以重新启航。上证综合指数在3,200点整固，深证成分指数则升越11,300点。尽管国企指数升46点或0.4%，收报12,063点，55%主板H股随大市造好，但指数全日高低波幅超过200点，反映指数继续在12,000点争持；而红筹指数升16点或0.4%，收报4,511点，成交额70亿港元。

其实，A股在现水平浮沉，国指则在12,000点争持，乐观是中港两地股市暂以横行来消化沽压和整固，待消化沽压后，只要有好消息再现，A股和国指便可上冲，上证可以挑战4,600点，国指则冲击14,000点；悲观则是好淡双方正在角力，一旦看好的投资者败退，A股和国指会有显着下跌，如上证会跌至2,800点，国指或跌穿11,000点。至于在等中国继续放水的同时，昨日见到12月贸易数据好过预期，如出口贸易较去年同期增长9.7%，高于6%预期；进口跌2.4%，则较预期跌6.2%为佳，较11月的同比跌6.7%有改善，只是未回到第三季的表现。但全年而言，全年进出口贸易额43,030亿美元，同比升3.4%，当中出口贸易总值23,427亿美元，进口总值19,603亿美元，前者同比升6.1%，后者微升0.4%。主要是第二、三季表现不俗，从而拉高了全年增速，只是远低于7.5%的贸易增速目标。

虽然欧美经济继续复苏，但欧洲、新兴市场的金融风险在上升，或会影响中国内地今年进出口贸易表现，故今年的贸易增长目标已降至6%。而海关总署发言人亦表示，中国对外贸易已经从高速增长阶段进入到中高速增长区间，预计2015年外贸增速总体将高于2014年；只是中国内地出口产品的国际竞争力弱，尤其一些发达国家对中国内地制造业投资的大幅下降，出口形成了一些中期制约，与此同时受累世界经济复苏缓慢，无法支撑中国内地外贸的高速增长。不过，过去多番指出，贸易下滑促使中国出招救亡，如推动自贸区，继上海后，天津、福建、广东等自贸区相关总体方案正在制定中，这些自贸区一旦投入服务，再加上“一带一路”的发展，应该可以提升外贸增速；今年外贸表现确实有颇大机会好过去年，甚至乎有机会重拾升轨，对航运股而言会是一个好消息。

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