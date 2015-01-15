专栏节选：香港恐有大变化，解读李嘉诚大动作的背后--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月15日出版的当期「老谢开讲」专栏) 元月十二日港股开盘，所有香港股民都睁大眼睛在看，宣布重组的长江实业及和记黄埔股价发展，结果作为香港上市天字第一号的长江实业，以跳高一四％的一四三．五港币开盘，最高涨到一五○．三港币，最后收盘是一四三．二港币，单日大涨十八．三港币，涨幅达一四．六六％；另一家和记黄埔则以一○○港币开出，最高涨到一○三．一港币，最后收盘九十八．三港币，全天大涨一二．四一％。

**香港最大型合并重组方案，震撼市场**

长江实业大涨一成多，市值推进到三三一六．二八亿港币，和记黄埔市值也推升到四一九二．四三亿港币，李嘉诚身价也再度超越马云，登上亚洲首富的地位。为什么香港人目光又聚焦在首富李嘉诚身上？原来李嘉诚在他正式退休前，宣布香港史无前例的最大型合并重组方案，他将两家市值最大的企业，也是最深植香港人心的两支大型蓝筹股合并，冲击港人更大的是新公司会在开曼群岛注册。

对于这次的重组合并，李嘉诚与李泽钜父子在元月九日联手，召开了一场十分慎重且盛大的记者会，李嘉诚说：「重组后对所有的股东都好，长江好，和记好！」他说集团从一九七一年上市以来，一直都以股东利益第一为考量，重组后，希望公司配息能多一些，因为他的个人收入都靠dividend（股息）。

李嘉诚表示，公司重组有六大好处，其中消除公司折让，为股东释放实际价值，以及预定配息率会上升。除注册地改变外，长和系改变过去以垂直持股方式控制系内公司上市地位，重组后的新公司，将地产与非地产业务分拆，非地产业务保留在原本的长江实业（重组后更名为长和），地产业务则分拆到新公司长地。

长实股东将以一对一方式获发长和股份，每持有一股和黄则可换○．六八四股的长和股份，而每持有一股长和，都可获发一股长地，李嘉诚仍会继续出任这两家新公司的主席。面对外界迁册的质疑，李嘉诚没有正面回应，倒是他的儿子副主席李泽钜很直截了当地说：「已经解释多次，你要砌生猪肉（编按：无中生有）都无得讲！」李嘉诚的新投资旗舰长和，将于开曼群岛成立及注册，被市场视为是迁册。

这些年香港政经环境不断变迁，李嘉诚三不五时都会被问到是否考虑对香港撤资或迁册，他多次重申他爱香港，绝不迁册。但这次突然宣布大重组计画，这当中有几个重点，一是他将地产业务与非地产业务分拆，是不是代表他对房地产立场的改变？二是注册开曼群岛，嘴里说爱香港，但这和过去长实及和黄都在香港注册很不一样，已有实质迁册的味道。三是李嘉诚对投资中国的态度。这些年来，李嘉诚积极处分在中国的资产，例如一三年十月，李嘉诚以八十九亿港币出售上海东方汇经中心，同年八月以三十亿港币出售广州西城都荟广场，这似乎意味了李嘉诚有淡出中国的味道。

**市场正面看待分拆房地产业务**

市场认为美国一五年要加息，但李嘉诚认为未来一年，房地产仍是平稳的走势，即使加息，幅度也很有限。另一个是建筑成本不断攀高，房价不易下跌。李嘉诚表示，「以前地价一定高过建筑费，现在建筑费高过地价，建筑费一路贵，我们工资都一路上涨！」因此，他认为房地产下跌有限。

不过，他这次把房地产业务分拆，显然已考虑到未来房市波动及可能带来的风险。他把两个集团的地产业务抽出，全部注入「长地」。最大好处是减少「长和」将来可能因为地产市道调整，所须承受的风险。简单来说，分拆前的长江实业、和记黄埔都是庞然大物，一旦地产市道反转，风险必然降临到这两家公司身上。如今地产全归「长地」，即使市道反转，风险只到「长地」，不会到「长和」。这项分拆消息公开后，在美国的ＡＤＲ，长江实业大涨一○．八％，和记黄埔也上涨九．八％，显然市场是正面看待的。

其次为迁册的疑虑，李嘉诚将长和注册在开曼，这是个大动作，一定会引发香港人的信心问题。因此，他们父子两人对此事的回应很谨慎，因为这会延伸到李嘉诚对中国前景的看法。怪不得有香港传媒表示：「李嘉诚迁册，肯定会进一步引发香港人的信心危机，这危机远比占中行动来得深远而深入民心，甚至比英资几个大财团迁册更具打击力！」

在香港近代史上有两次巨大冲击，一是一九八四年英国首相柴契尔夫人对香港前途的决议，第二次是九七年香港的回归，迁册的动作会触动香港各界最敏感的神经。这次李嘉诚的分拆大动作，其实新成立的「长和」已经在一四年十二月于开曼群岛注册，而即将分拆成立的「长地」，也在元月二日于开曼群岛注册成立，这个举动被视为是八四年中英谈判香港回归，及九七年香港正式回归以来，香港本地财团最大的一次政治动作。

八四年中英谈判香港回归之后，最大的政治动作是八四年三月怡和集团迁册到百慕达群岛。八四年起，怡和与香港置地逐步解除互相控股，三月二十八日，怡和宣布迁册百慕达，这个事件轰动整个香港，怡和集团对外的解释是为了让怡和于英国法律下继续营运。迁册两年之后，怡和集团宣布重组，并且把新成立的怡和策略迁册，香港置地也在八九年迁册，直到九四年怡和终止在香港第二上市的地位，此后的英资洋行逐渐撤离香港，华资集团逐渐崛起。

**取得和黄经营权，奠定香港首富地位**

李嘉诚的和记黄埔原是英资洋行，前身是和记国际与黄埔船坞的合并产物，本来的业主是英国商人祈德尊。但七○年代，祈德尊为扩大营运规模，大举借入瑞士法郎投资，却遇上一九七四年股灾，公司亏损后，最后由汇丰银行出资拯救，汇丰因而取得三三．六五％股权。

长江实业一九七一年挂牌上市，当时刚崛起的李嘉诚看中和黄潜力，于是与汇丰银行接洽，并于七九年九月二十五日公布长实与汇丰的协议，李嘉诚以每股七．一港币的价格，收购汇丰银行手上共九千万股的和黄普通股，成为和记黄埔大股东。

当年李嘉诚在这项交易中取得十分优渥的交易条件，当时李嘉诚只要支付总代价六．三九亿港币的二○％，余款可延后两年支付。李嘉诚在七九年以十分合理的代价，从汇丰手上取得和黄经营权，李嘉诚从此跃身为首位入主英资洋行的华资企业家，奠定了他在香港首富地位。

一九八四年怡和迁册，代表了英资洋行时代的终结，也开启了华资集团的新时代。像李兆基的恒基集团、包玉刚的会德丰集团，郭炳湘兄弟的新鸿基地产，及何鸿燊、郑裕彤家族，都在英资洋行撤出后崛起。从一九八四年到九七年，这是华资企业家崛起的新时代。

到了九七年香港正式回归，当年遇上亚洲金融风暴，香港股汇市都遭受冲击，索罗斯等投机大鳄放空港币及港股，最后惊动北京政府出面解除困局，当时香港人及香港财团出现信心危机，移走海外，但李嘉诚、李兆基、吴光正、郭氏兄弟等仍坚守香港，恒基兆业还将原本在英国注册的中华煤气迁册回到香港。

不过九七之后，中国本地的企业与资金大举进入香港，华资企业家实力逐渐下降，国企及中资集团逐渐崛起，在香港股市，除了代表性的恒生成分指数外，也多加了红筹指数及国企指数，且中资企业占香港上市比重不断水涨船高。假如以市值计算，中资企业已占六成，如果按成交量计，更占七成，华资与中资的此消彼长可以很清楚看出端倪。这次「长和」迁册，又可视为香港经济主导地位又一次换手，而且，每一次换手都会引出香港信心的问题。

长和迁册开曼群岛后，香港未来会如何？未来中资企业在公司治理及官商关系的分际，且在国际化与现代化的道路上，香港如何继续保持前进，都是中港齐合重要一环。这几年，随着中国国有资本崛起，愈来愈多的中国企业希望在香港市场分一杯羹，但香港本地财团与中资企业利益冲突戏码却频频上演，例如３Ｇ频谱重新热卖就惹来很多争议，中国移动希望参一脚，却遭到和记、电讯盈科、数码通等本地财团一致反对。

在中国国有资本威胁下，李嘉诚近年积极收购海外资产，并且将企业重心转至欧洲。过去英资洋行撤离香港，华资能顺利接手，乃因香港华资财团并非传统旧式的家族企业，且他们都重用英国人留下来的管理阶层。像当了和黄主席的马世民（Simon Murray）是英国人，目前仍是电讯盈科董事局成员的霍德爵士，是最后一任的港英时代布政司。

**李嘉诚反向加码海外资产，效应有待观察**

中资企业并非没有与国际成功接轨的故事，像联想把总部设在美国及香港，但是，却有很多像亚视一般，在公司治理问题频传的企业，港资与中资的冲突，将使香港问题逐渐表面化，这次李嘉诚选择海外注册，这对香港本地大财团势力重组，无疑丢出了一记大讯号弹。

最重要的是李嘉诚对中国的态度。李嘉诚在一三年十一月访问北京，大力反击撤资说，但是北京当局已注意到李嘉诚在香港及中国两地的大动作。这两年，李嘉诚在香港出售或分拆、减持的项目不少，像一三年七月，以五十八亿港币出售天水围嘉湖银座广场；一三年九月分拆港灯以商业信托形式持有，涉及金额三九○亿港币；一四年三月又向淡马锡出售二四．五％屈臣氏股权，涉及资金四四○亿港币；一四年六月出售渣华道商业项目，到八月再出售和记港陆股权。在中国则是处分两笔土地，涉及资一一九亿港币。李嘉诚在中国卖地，北京当时的说法是，能赚钱的地方就有人来，无论李氏父子是否减资，都不会影响香港的政经地位。

香港的传媒另有一说，李嘉诚与江泽民本友好，近期习近平大动作，已逐渐冲击江系人马。江泽民的长子江绵恒一四年六月六日「因年龄原因」，不再担任中国科学院上海分院的院长，是否影响李嘉诚在中国的政经人脉？习近平强力整顿中国官场，商界的贪腐及不正之风，习与商界人士保持一定距离，是否是李嘉诚转向的原因？

但是李嘉诚淡出香港、中国，却反向加码海外资产，这两年李嘉诚投资纽西兰及荷兰废弃物处理公司。八十九亿港币投资爱尔兰电讯公司O2，二十四．八亿港币投资加拿大机场外停车服务，及一四一．五亿港币投资澳洲天然气配气商Envestra，还有其他海外地产项目。

过去二十年，港商及台商积极在中国寻找投资项目，在中国挑地、找投资项目是显学。李嘉诚在中国淡出，睢未对中国投资前景表示看法，但从动作来看，这次李嘉诚把长和注册开曼，很可能是他的全球投资战略布局重大转折，长线投资者一定要注意这个讯号。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。