《香港报摘》--信报1月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**头版头条**
--财政司司长曾俊华指，瑞士央行的做法危害大，强调政府致力维持联滙制度，并喻联滙为香港经济的“定海神针”。
**其他**
--内地鸭小食连锁店经营商周黑鸭拟于今年上半年在香港上市，集资约15-30亿港元。
--特步 首席财务官何睿博表示，正筹备针对香港市场的独立网购平台，包括物流等供货系统，预计最快今年中推出。
--金鹰商贸集团 将向在美国经营亚洲餐饮的Panda集团出售约8,751万股股份，占金鹰已发行股本约4.9%，每股作价9.1港元，总代价约7.96亿港元，预计交易于本月21日完成。
--民企违约风险频现，令上海栋华石油化工 决定压缩受影响的沥青贸易业务，增加化肥贸易作新业务，因化肥涉及的农业受到政策保护，融资有保障。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率