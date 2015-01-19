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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 08:56 BJT

《香港报摘》--信报1月19日

**头版头条**

--财政司司长曾俊华指，瑞士央行的做法危害大，强调政府致力维持联滙制度，并喻联滙为香港经济的“定海神针”。

**其他**

--内地鸭小食连锁店经营商周黑鸭拟于今年上半年在香港上市，集资约15-30亿港元。

--特步 首席财务官何睿博表示，正筹备针对香港市场的独立网购平台，包括物流等供货系统，预计最快今年中推出。

--金鹰商贸集团 将向在美国经营亚洲餐饮的Panda集团出售约8,751万股股份，占金鹰已发行股本约4.9%，每股作价9.1港元，总代价约7.96亿港元，预计交易于本月21日完成。

--民企违约风险频现，令上海栋华石油化工 决定压缩受影响的沥青贸易业务，增加化肥贸易作新业务，因化肥涉及的农业受到政策保护，融资有保障。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/黄凯)
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