港报社评：煞停违规孖展，拆A股计时炸弹--星岛日报1月20日

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
内地证监会向违规借出孖展的券商开刀，炸散Ａ股，本港恒生指数亦受国企拖累急挫。不少股民损失惨重，但是这盘冷水早泼好过迟泼，如果内地不严厉执法，形成愈来愈大的规管漏洞，只会加强股市日后震荡，增加大户鱼肉散户的机会，并且埋下影响金融稳定的计时炸弹。
中证监向券商开刀，券商日后处理孖展借贷要规行矩步，市场预计孖展炒股会大降，生意大减的券商股价固然大跌，而银行、煤炭、地产等几类孖展额大的股票亦纷纷插水，部分股民要斩仓出局。
内地股市由散户主导，这几个月急升，吸引大量老百姓开户，不少抱着“刀仔锯大树”的心态，借孖展大炒特炒，大型券商每月新增孖展户口3、4千个，小型券商孖展户口都月增逾千，有券商操作起来甚至罔顾证监法规和业内自律规定，连证券资产不足50万元人民币者都容许开孖展户口。
内地散户很少研究公司的基本因数和业绩，主要炒消息和政策，哪一个板块类别的股份估计会得到政策垂青，散户就一涌而上，容易产生一窝蜂式的大起大落。过去几个月股市大涨小回，大“起”过望，散户愈战愈勇，孖展炒作之风大盛，营造了大户圈钱的上佳环境，一旦股市大幅回落，就会出现“人踩人”式的斩仓离场，散户不但赔上早前赚来的钱，更可能血本无归。
内地推出股市沪港通，希望引入国际投资大户，改变散户主导股市的格局，走向稳步开放金融市场的目标。在这开放过程中，固然有退休基金等稳重长线投资者进入内地市场，让内地引入资金及为股市添稳定作用，但是同时也有国际大户炒家伺机狩猎，这些大鳄最懂得利用市场机制或者规管不到位的漏洞，来兴风作浪。
现时沪港通配额有限，未形成国际大鳄狙击条件，当局更须在这逐步开放市场的过程中，做好规管，确保金融稳定。沪港金融日趋密切，内地金融稳定，已经成为香港金融稳定的重要条件。
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币