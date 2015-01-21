港报财经评论：四环石药，可守可攻--经济日报1月21日

四环石药，可守可攻/ 林瑞芬

上证昨反弹1.8%；恒指昨收报23,951，弹0.9%；国指则涨2.3%至11,741收市；大市成交额884亿港元，弱势反弹。技术上，恒指受制24,200左右而回，23,300为短期的关键，早前升势相对A股为低，除非外围又现黑天鹅，不然，恒指短期或可守23,300呈争持状。至于国指10,800至11,000为中期有力支持，守稳的机会仍高。丹麦央行本周又公布减息，将存款利率由原先的负0.05厘，减至负0.2厘；贷款利率亦由0.2厘，减至0.05厘。欧洲经济疲弱，实施负利率也是无可奈何，待欧洲央行的出手，就知量宽的规模。相信欧洲央行也要迫于无奈施量宽落药刺激经济，难怪素有“美联储通讯社”盛誉的华尔街日报记者希尔森拉特（John Hilsenrath）撰文表示，近期经济和市场形势可能导致美联储推迟加息，令美联储官员们担心的一件事就是，美国10年期国债收益率低于2%。美联储官员们有望在下周二至下周三（1月27至28日）举行的美国联邦公开市场委员会（FOMC）议息会议上重申可以在加息问题上“保持耐心”，至少不必急于在2015年6月份之前加息。

中国内地只“杠杠牛”周一遇重击之后，确认暂时受制阻力近3,450展调整浪，纵有超卖反弹短期始终受制高位阻力，短期难望再创新高，反覆消化压力。在融资融券活动暂受限，春节前仍须完成融资融券的清仓行动下，削弱购买力，宜小心观察会否反覆推至3,000心理大关以及60天平均线近2,840的技术支持位作市底测试。始终倾向看羊年A股虽波动预期大，但牛势仍可持续，只是狂牛变慢牛。

据国家统计局最新报，初步核算，全年国内生产总值636,463亿港元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。第四季度GDP表现，符合市场预期，市场对中国内地经济面忧虑暂可略为宽心，不过这个数据亦令市场降对中国内地降息的迫切性预期。银监会新政的消化，尚需要一段时间。中资股回归基本面，短期重防守，公路、电力、公用及医药股或受惠资金的避难，中期则重捕捉价值增长股份的低吸机遇。

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币策仍宽松，调整是机会/ 余少文

大市反弹，短期反覆向下。而中国内地去年第四季GDP7.3%，好过预期，惟明年要维持增长或重上7.5%，中国便要在宽松货币政策上加码，故大市调整后可以上，耐心等机会。中国内地股市反弹，上证综合指数升56点或1.8%，收报3,173点，沪深两市成交额只有7,200亿人民币。而国企指数升265点或12.4%，收报11,741点，虽然超过80%主板H股随大市上升，但成交额只有220亿港元；至于红筹指数升41点或0.9%，收报4,465点，成交额47亿港元。

中国内地市跟中资股经过上日股灾后，昨日回升但成交缩减，可视作技术性反弹。国指上日裂口跌穿20天平均线，守50天平均线，反弹阻力会是20天平均线和上日下跌裂口12,016点至11,866点，若然短期能成功重上12,000点及守住这水平，可以显示大市处于极强势，否则要再下试50天平均线所在。至于上证早前在3,200点有支持，前日跌穿后，3,200点由支持位变成阻力，即20天平均线附近，若然未能重上3,200点，小心要下试50天平均线，即昨日提及的两个支持位2,800点和3,000点之内。届时国指也会受牵连，要下试11,000点。其实，A股和国指除了术性反弹因素推动反弹外，国家统计局昨日公布的12月经济数据好过预期，尤其市场关注的第四季GDP为7.3%略高于预期的7.2%，增长并没有进一步放缓，跟第三季持平，全年则为7.4%。而李总讲过GDP是7.5%高一点或低一点都可以接受，果然是低一点，符合中国预期。

中国今年GDP目标要3月才知道，除非领导人对今年经济特别有信心，否则今年目标应低于去年的7.5%，或降到7%至7.2%，给予GDP再下跌的空间。不管如何，中国去年11月底放水后，第四季经济增长没有进一步放缓，若然中国要维持去年第四季增速，今年首季至少要维持目前的流动性宽松环境；如想增长止跌回升，则要为流动性加码，或是市场普遍预期人民银行今年要再减息或降准的原因。由于一直撑A股踏入牛市，除非1月和2月的经济数据劲差，否则料最快要到3月至第二季才会减息，届时可支撑大市向上，故大市目前的调整反而是给予入市机会，目标原是近日跌得惨的证券股和保险股。

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