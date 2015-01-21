港报财经评论：轻压牛头为政策铺路--信报1月21日

轻压牛头为政策铺路/ 习广思

2015年1月过了大半，金融市场连番波动，上周瑞郎单日波幅41%已够夸张，经历周一的A股小股灾，中证监周一晚上发声明否认打压股市，指出不会强制融资户平仓，加上中国内地经济数据好过预期，A股昨天回升，带动恒指及国指向上。不过，市场信心是否如此快速回复，其实颇有疑问。在今次升浪中“牛市踏空”的投资者，相信仍有捞底的机会。更多研究资料显示，中证监等监管机构事先张扬的“控两融”事件，有更深层次的宏观目的。首先，杠杆资金的疯狂已大幅增加泡沫风险，A股已位列全球杠杆率最高的市场之一；同时，资金推动股市过度上涨，已促使当局以货币政策进行干预。

市场人士普遍认为，去年12月广义货币供应量（M2）增长12.2%属偏低，但究竟什么水平才合适？经济师相信，GDP增长应与通货膨胀率联系，通常标准是GDP与CPI相加，再预留1%到2%作为制订M2水平的依据。例如2014年政府工作目标把M2设定为13%，GDP为7.5%，CPI为3.5%。以去年底数据推算，M2增长合理水平在11%左右，因此去年12月M2增长其实并不低。人行公布的2014年金融统计数据显示，去年流动性在支持国民经济平稳发展和结构调整方面，出现了积极变化。2014年底，M2余额为122.84万亿人民币，按年增长12.2%，创8个月以来最低；人民币贷款增加9.78万亿港元，按年增加8,900亿人民币，创2009年以来最高水平；人民币存款增加9.48万亿港元，为2009年以来最低纪录。而且，自去年以来，存款持续少于贷款。

理论上，面对CPI持续偏低，解决通货收缩最有效的办法是减息、降准，但减息、降准的效果却会被股市吸走，因为多出来的流动性会进入股市，而且在股市急剧上升之际减息、降准，可能会令股市火上加油，损及金融稳定。另一方面，资金杠杆推动股市大涨，也创造了大量货币信用。去年10月，两融余额只不过3,000亿人民币左右，短短3个月后，两融余额飙升至1万亿人民币。然而，M2从10月到12月只增长了1.9万亿人民币，意味两融在3个月内激增的7,000亿人民币，有超过33%的货币供应是通过股市间接创造。宏观经济下行、通货紧缩、社会融资成本居高不下，减息、降准是几乎必然的事，但却被A股急速上涨所推迟。当局为股市降温，可能是为推行货币政策铺路。

____________________________________________________________________________

日圆短期见顶，料考验120/ 苏子

美元兑日圆在上周二跌破当时处于118.37日圆的50天平均线支持后，走势明显转劣，却未能顺势跌破上月16日的115.55日圆低位支持，汇价在上周五触及115.83日圆水平后便已成功回稳过来，并且在日线图上呈现双日转向的利好形态。昨天美元兑日圆进一步造好并已升至10天平均线阻力以上，暂时受制于上周二已失守的50天平均线。由于上周四瑞士央行把瑞郎兑欧罗脱鈎的重大黑天鹅事件未能迫使美元兑日圆顺利破关而下，进一步考验115日圆心理关口及日线一日均衡图云雾区的113.52日圆重要底部支持，这反映汇价在116日圆关口以下的承接力极强，相信极可能已在上周五的115.83日圆低位见了中短期重要底部。

短线而言，美元兑日圆的50天平均线若成功失而复得，预料会上试120日圆心理关口及上月23日的120.83日圆高位阻力。留意此高位阻力与20天保历加通道的121.42日圆顶部阻力相距不远，因此，稍后汇价在突破此高位阻力后，若有动力进一步升至通道顶部阻力以上波动，届时汇价可望顺利突破去年的121.85日圆高位，再创新高。美汇指数上月17日以大阳烛回升至10天及20天平均线以上收市后，过去一个月来的调整，一直稳守在这两条斜率仍在明显上升的重要平均线以上，这反映美汇指数的短期走势仍然非常强劲。相信，稍后美汇指数的升势，将由目前已再次转强的美元兑日圆所推动。

上周美汇指数已升破2005年11月的92.63高位阻力收市，上周五所造的93.26高位亦曾略破2004年5月的93.23高位阻力，倘若本周收市时美汇指数可以明显高于此高位阻力，预料下周将有力再升，并朝着2003年11月的94.13高位迈进。上周黄金兑美元已成功升越20周保历加通道顶部阻力收市，昨天金价承接上周的强势进一步走高，昨天欧洲市曾迫近1,295美元关口。短线而言，只要金价的调整没有低于1,277美元水平，预料整体走势将以向上突破1,300美元心理关口为主，策略宜候低顺势买入。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘