《分析》美国银行业增发股息的美梦，投资人恐有得等

路透纽约1月13日 - 投资人希望美国大型银行在2015年能够大幅提高发放的股息，但近来包括油价挫跌等事件将使得银行难以如其所愿。

大型银行所持有的资本，已经高过于监管机构要求在2018年底时所需求的水准。银行业者本周将陆续开始公布第四季获利，由摩根大通 和富国银行 周三开始打头阵，投资人可能发现银行业者在第四季资本过剩的情况甚至更严重。

但期许一些资本能回馈给股东的希望似乎会落空。预料中的贷款损失正在升高，尤其是能源领域，交易市场则益发震荡，这使得银行资产风险变大。分析师表示，当资产风险升高时，监管机构更不愿意批准大幅增发股息或回购股票。

对投资人而言，银行恐怕难以增发股息或买进更多股票，将只是再添一桩麻烦事。自从2008年部分因银行不良放款和债券承销业务所引发的金融危机以来，银行已付出庞大和解金以了结官司，并奋力提振营收。一般来说，低利率也打压银行获利。

增发股息应该有助于提高银行业的股票估值。

银行发放的股息占其获利的比率要比以往少得多。根据瑞士信贷分析师，在1999年和2006年之间，大型银行平均将其收入的四分之三左右拿来发放股息或买回股票，但在最近几年该比率不到50%。

股息之所以减少，很大部分原因在于监管机构在2009年开始监管派息和股票回购。美国联邦储备理事会(美联储/FED)希望避免重蹈2007年和2008年银行发放资金要大过获利的问题。银行在困顿时期往往难以减少股息，因为担心此举等于向客户和投资者暗示营运有困难，进而削弱银行业务。

投资者不确定何时这将会改变。

“银行业者应该能够提高回报，他们也愿意这么做--只是我们不确定将在何时，”Smead Capital Management研究主管Tony Scherrer表示。该公司持有美国银行 、富国 和摩根大通 股票。

这些最大的银行都在寻求美联储批准其2015年派息计划，3月时将拿到结果。

分析师称，美国的大型银行中，花旗股东或对2015年的派息低增长最为失望。自金融危机以来，花旗是大型银行中派息与获利比率最低的，2013年仅为1%。花旗未予置评。

**业务风险上升**

直到最近几周之前，由于资本水平上升，投资者和银行高管还一直对提高派息寄予厚望。

随着美国经济改善，贷款违约持续下降，尤其是商业贷款。这让监管机构对银行向投资者派息感到更安心。比如，富国银行第三季商业贷款坏账不仅没有出现一美元损失，而且还从之前违约的借款方手中收回2,400万美元。

但能源企业在许多银行的商业贷款中占比上升，随着油价最近几个月挫跌50%，投资者担心未来一年贷款违约会增加。

“商贷损失低得难以为继，”高盛的银行业分析师Ryan Nash上周表示。“油价已降到每桶47美元，会有银行因此受到影响。但很难说是哪家银行。”

交易资产也变得更具风险，因为各个市场价格均出现剧烈震荡。从2013年初到2014年的大多数时间，标普500指数日均波幅都在15点，过去三周这一幅度猛然扩大至25点。

公债收益率也意外下跌，这除了加剧债市波动外，也使得银行业者的证券组合持仓回报降低，并推低一些贷款利率。

信贷损失和市场风险的上升将严重影响监管机构对银行安全水平的看法。美国联邦储备理事会(美联储，FED)根据银行资产的风险状况来调整资本要求，通过所谓的“风险加权资产”进行调整。资产风险越大，资本要求就越高。

Portales Partners资深银行分析师Charlie Peabody计算得出，花旗风险加权资产若增加30%，该行的监管资本比率就要从10.47%降至8.05%，低于内部最低要求9.5%，以这样的资本水平将难以扩大派息或进行股票回购。