中港个股：美元升值促跨境人民币现金管理需求但仍面临挑战--工行

路透北京1月14日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 称，处于震荡升值的美元走势令全球市场流动性趋紧，从而让企业更有动力开展全球现金管理，亦推动跨境人民币现金管理的需求大量涌现，但中资银行跨境人民币业务发展仍面临业务门槛高、同业竞争激烈等挑战。

工行书面回复路透采访时称，开展跨境人民币现金管理是大势所趋，不过央行规定集团开办跨境人民币业务的准入门槛较高，比如要求境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于50亿元人民币，只有少数企业有资质开展这项业务。且政策规定原则上跨国企业集团在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池，导致银行对客户的争夺空前激烈。

“外资跨国企业对人民币的接受度、境外人民币交易市场、配套投资及风险管理工具的发展均对跨境人民币现金管理业务前景产生影响。”工行指出。

工行并指出，跨国企业人民币业务的影响因素涵盖人民币国际化程度、监管政策规定和境外市场发展等。中国人民银行政策走势也直接影响到跨国公司人民币资金池业务。如果业务门槛进一步降低将更有利于跨国公司逐步提高人民币资金池业务占比。

跨境人民币现金管理促进跨国企业将人民币纳入其全球资金体系管理，有助于加快人民币国际化进程。以跨境双向资金池为例，该服务协助客户开展跨境人民币资金归集，实现了额度内人民币自由流动，让企业充分利用两个市场的资金资源，带动境内外人民币利率汇率一体化，促进人民币国际化进程。

对于中资企业而言，开展跨境人民币现金管理业务有助于节约结售汇成本，规避外币汇率风险，针对部分美元储备不足的国家和地区，通过跨境人民币结算还可以解决这些汇困国家的资金回国问题。

工行还认为，相比外资银行，中资银行全球现金管理业务起步较晚。近年来随着业务的逐步开展，中资银行在海外网络布局、系统平台建设、中资客户拓展和跨境人民币业务等方面具有显着的后发优势。

近期人民银行颁布了关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知，批准符合资格的跨国企业开展跨境双向人民币资金池、集中收付款和净额结算等现金管理业务，在额度范围内，实现企业境内外人民币资金联通。