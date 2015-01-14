中国货币市场：资金宽松依旧主要回购利率变动有限，IPO影响难掀波澜

路透上海1月14日 - 中国银行间市场周三整体资金面依旧宽松，主要回购利率 变动有限；虽然新股IPO已步入高峰期，但对流动性始终未现明显冲击，跨IPO申购周期的七天资金需求甚至已有所减弱。
交易员表示，明后天的新股申购家数将逐步减少，预计本轮IPO对资金面的影响难再掀起波澜，下周起流动性的主要影响因素将转为缴税。
“今天蛮松的，最近大行都有钱，早上连七天都还有减点出的，目前看这次IPO真的影响不大，”华东一银行交易员称。
她谈到，此次IPO未现明显冲击波，一方面是元旦过后资金供给确实泛滥，此外不少机构吸取此前两个月的教训，提前储备了一些较长期的资金，也有助于减缓IPO申购期间的压力。
本周共有22家公司首次公开发行(IPO)。
而北京一银行交易员谈到，最近有关MLF续做的传言如果属实，对于缓和短期资金所受影响也有所帮助。
央行在三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%，其中10月的操作在最近到期。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6017 2.6216 -1.99
七天 3.8100 3.8129 -0.29
14天 4.7116 4.7797 -6.81
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.2100 1.1800 +403.00
七天 4.5400 3.9900 +55.00
14天 4.4000 3.6300 +77.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7100 2.7300 -2.00
七天 3.9000 3.8400 +6.00
14天 4.8000 4.7400 +6.00
Shibor
其中:隔夜 2.6360 2.6670 -3.10
七天 3.8370 3.7300 +10.70
三个月 4.8980 4.9055 -0.75
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)