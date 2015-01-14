中国金融：美国老虎基金投资P2P平台点融网，为首次投资中国互联网金融

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透上海1月14日 - 中国P2P（点对点）网贷公司点融网周三宣布，其获得美国知名对冲基金老虎基金的投资。这是老虎基金第一次投资中国互联网金融领域，也是老虎基金目前投资的唯一一个中国互联网金融项目。
双方未披露此次投资具体金额。点融网创始人之一郭宇航指出，此次投资相当于风险投资界中B轮或C轮融资的量级。一些业内人士认为，郭宇航这番表述意味着老虎基金此次投资规模至少达数千万美元。
“老虎的投资，将使我们平台的公信力增强，资金充裕可以让我们做更多事，而且还会带来资源整合效应，老虎将给我们引荐更多合作伙伴。”郭宇航对路透表示。
老虎基金近年来聚焦于一级市场的投资，而且一直颇为关注互联网领域的创新公司，先后投资了阿里巴巴 、京东 、Twitter 和Facebook 等知名互联网企业。
他透露，此次获得的资金，将用于对技术和征信体系等方面的投入，以及线下网点的布局。目前国内尚有3亿多人没有官方征信数据，点融希望通过来自社交媒体、网上购物及网上行为等信息，与个人金融信息交叉验证，从而探索出一个适合P2P行业情况的征信体系。
点融网由美国最大P2P平台Lending Club 共同创始人之一的苏海德（Soul Htite）与中国合伙人郭宇航在2012年一起创建，2013年其获得北极光创投的风险投资。去年10月该公司宣布获得新鸿基 注资，但未透露更多财务细节。
点融网将Lending Club视为其学习榜样，后者已成为全球首家上市的P2P公司，目前市值约80亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需