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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 16:49 BJT

中国金融：美国老虎基金投资P2P平台点融网，为首次投资中国互联网金融

路透上海1月14日 - 中国P2P（点对点）网贷公司点融网周三宣布，其获得美国知名对冲基金老虎基金的投资。这是老虎基金第一次投资中国互联网金融领域，也是老虎基金目前投资的唯一一个中国互联网金融项目。

双方未披露此次投资具体金额。点融网创始人之一郭宇航指出，此次投资相当于风险投资界中B轮或C轮融资的量级。一些业内人士认为，郭宇航这番表述意味着老虎基金此次投资规模至少达数千万美元。

“老虎的投资，将使我们平台的公信力增强，资金充裕可以让我们做更多事，而且还会带来资源整合效应，老虎将给我们引荐更多合作伙伴。”郭宇航对路透表示。

老虎基金近年来聚焦于一级市场的投资，而且一直颇为关注互联网领域的创新公司，先后投资了阿里巴巴 、京东 、Twitter 和Facebook 等知名互联网企业。

他透露，此次获得的资金，将用于对技术和征信体系等方面的投入，以及线下网点的布局。目前国内尚有3亿多人没有官方征信数据，点融希望通过来自社交媒体、网上购物及网上行为等信息，与个人金融信息交叉验证，从而探索出一个适合P2P行业情况的征信体系。

点融网由美国最大P2P平台Lending Club 共同创始人之一的苏海德（Soul Htite）与中国合伙人郭宇航在2012年一起创建，2013年其获得北极光创投的风险投资。去年10月该公司宣布获得新鸿基 注资，但未透露更多财务细节。

点融网将Lending Club视为其学习榜样，后者已成为全球首家上市的P2P公司，目前市值约80亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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