更新版 2-香港施政报告: 2015年度施政报告重点一览

(新增更多内容)

路透香港1月14日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2015年施政报告，为其上任后第三份施政报告。

以下为报告内容摘录:

**经济**

贸易、金融、航运、旅游、专业服务是香港的主要产业。此外，香港还有不少规模较小、新兴但极有潜力的产业。特区政府会继续推行总值10亿港元的「专项基金」，协助香港企业建立品牌、升级转型和拓展内销，发展内地市场。

服务业占香港本地生产总值超过90%，是香港经济极重要的组成部分。特区政府与中国商务部去年12月签订《关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议》，令粤港率先基本实现服务贸易自由化，并会继续积极争取内地对香港进一步开放市场，以期到今年年底内地全境达至基本实现自由化的目标。

中央政府在去年12月宣布继上海自由贸易试验区之后，将增设3个试验区，并于今年3月1日挂牌。其中，广东自由贸易试验区覆盖南沙、前海和横琴3个新区，利用香港优势，促进粤港深度合作。特区政府会与广东省政府紧密合作，积极商议如何在3个新区的规划及发展过程中，为港人港企争取创新的合作模式、最好的优惠政策和最大发展机遇。

**金融**

香港是主要环球金融中心之一，也是中国领先的国际金融中心，我们要用好这「两个中心」的优势。

政府去年4月向立法会提交《保险公司（修订）条例草案》，建议成立独立保险业监管局。政府会向该局拨款5亿元以应付部分初期营运开支和作紧急储备。

**物流**

政府会继续全力协助香港机场管理局（机管局）落实香港国际机场三跑道系统计划，以巩固香港国际及区域航运中心的地位。

机管局现已完成机场北商业区的规划发展大纲研究，并即将展开第一阶段的零售发展工作，以及规划和发展机场岛南货运区预留作货运用途的土地。

**旅游及会展**

本港两个主题公园正推展扩建计划，其中香港迪士尼乐园业绩渐入佳境，我们会与美国华特迪士尼公司就乐园第二期的发展计划展开商讨。

政府已就香港未来会议及展览设施的需求展开顾问研究，并会考虑于2020年左右在沙田至中环线会展站上盖兴建新的会议中心。

**住宅房屋**

公屋方面，在2014-15至2018-19的五年期内，预计共有77,100个公屋单位落成；当中23,300个单位将于2015-16年度完工。长远房屋策略亦维持未来10年每年平均兴建约2万个公屋单位的目标。

在资助自置居所方面，房屋委员会将于2015-16及2016-17年度分别预售约2,700个及约2,000个居屋单位。房屋协会亦会于2016-17年度预售1,600个资助出售单位。其中1,000个来自政府于2013年邀请房协在沙田兴建的单位；此外，政府亦已选定两幅分别位于将军澳和屯门的土地，交予房协发展，预计合共可提供约600个单位。

此外，建议房委会选择合适的正在兴建公屋项目，以先导计划形式，出售给「绿表」人士，对象主要是现行公屋租户及已通过详细审核并即将获编配公屋的人士，定价比传统居屋低廉，以进一步完善房屋阶梯。

在私营房屋方面，根据上月的最新推算，未来三至四年一手私人住宅物业市场的供应量约为7.4万个单位，是有记录以来的新高。过去五年，私营单位平均每年落成量只有约11,400个单位。根据政府已知「熟地」上已展开或将会展开的私人住宅项目，初步估计，未来五年私营房屋单位平均每年落成量约有14,600个单位，增幅约三成。政府会继续透过持续稳定的土地供应，并在有需要时采取需求管理措施，维持私人物业市场稳健发展。

**土地**

目前，我们最迫切的关注是发展用地的供应量和供应速度，加大和加快土地供应，是解决香港社会房屋问题的根本办法。

为了地尽其用，适度增加发展密度。我们正检讨啓德发展区的规划和发展密度技术研究，以配合九龙东转型。预计啓德发展区可额外提供约不少于6,00个单位及不少于43万平方米的商用楼面。

2014-15年度的私人房屋土地供应估计可供兴建逾2万个住宅单位，是自2010年政府引入私人房屋土地供应目标以来的新高。

我们会继续与港铁及九广铁路公司积极探讨现有及未来铁路沿线车站或铁路相关用地（例如大屿山小蚝湾等）的发展潜力。

**退休保障**

香港的长远经济增长会因人口老化而放缓，政府在中、长期将面对更大的财政压力，财政资源若要惠及全民，有经济需要的长者所得到款项难免相对减少。此外，我们应充分考虑现时退休保障多根支柱的角色及探讨须作出的强化措施，并顾及社会珍惜的固有价值，包括自力更生、集中投放社会资源帮助最有需要的人士，以及家庭成员互相支援等。

政府会继续改善强制性公积金（MPF）的安排，包括推出有收费管制的「核心基金」，以回应「收费高、选择难」的问题。

政府认同应改善有需要的市民在退休后的生活保障。为突显决心和承担，我已要求财政司司长预留500亿港元，未雨绸缪。

**优化人口**

香港的劳动人口预期于2018年左右开始下降。人口政策督导委员会决定以五大策略应对人口结构变化带来的新挑战。相关决策局已制定全面政策回应，包括：

1) 释放本地劳动潜力：鼓励延后退休年龄，政府决定延长公务员的服务年期，亦会鼓励其他雇主因应情况，适当延长雇员的工作年期。加强托儿服务，更好地支援有意就业的妇女，并推动弱势社群就业。

2) 培育本地人力：教育局辖下的推广职业教育专责小组正积极研究进一步推广职业教育为具吸引力的多元途径，并会在今年年中提交建议。

3) 优化措施，积极招揽外来的人才和专才：推行试验计划，吸引已移居海外的中国籍香港永久性居民的第二代回港发展；放宽「一般就业政策」、「输入内地人才计划」及「优秀人才入境计划」下的逗留安排，鼓励人才及企业家来港及留港发展；调整「优秀人才入境计划」，吸纳更多拥有优秀教育背景或国际工作经验的年轻人才来港发展；在「一般就业政策」下，清晰列明投资类别申请人的相关考虑因素，以吸引更多海外企业家来港发展业务，并于明日起暂停推行「资本投资者入境计划」。（完）

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进/黄凯)