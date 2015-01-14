《中国企业债发行日程表》--1月14日

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *盘锦双台子区 8 7 1/21簿记建档 上限9.58% AA- 1/22-1/26 东方花旗证券 经济开发投资 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= *望城经开区 12 7 1/21簿记建档 上限8.80% AA 1/22-1/23 财富证券 建设开发公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= *本溪城市建设 9 7 1/21簿记建档 -- AA 1/22-1/26 国泰君安证券 投资发展公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 沈阳铁西区 12 7 1/13簿记建档 *6.00% AA 1/14-1/16 广发证券 国资经营公司 (第3-7年末每年还20%本金，中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 达州发展控股 5 7 1/13簿记建档 *6.55% AA 1/14-1/16 宏源证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 湘潭市万楼 20 7 1/13簿记建档 *6.90% AA 1/14-1/19 西南证券 新城建投公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 天瑞集团 15 6 1/14簿记建档 上限8.00% AA 1/15-1/19 华西证券
(第2年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(个人控股股东以个人全部财产承担连带责任保证) ========================================================================================= 铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 宁乡城市 13 7 1/19簿记建档 上限8.09% AA 1/20-1/22 国开证券 建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 盘山县国资 6 7 1/20簿记建档 -- AA- 1/21-1/23 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 湘潭九华 15 7 1/20簿记建档 -- AA 1/21-1/23 海通证券 经济建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 西南证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需