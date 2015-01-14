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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 17:10 BJT

中国企业：绿地投资313亿元予南京地铁5号线项目，重庆项目即将签约

路透上海1月14日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周三宣布，公司将与南京市政府就南京地铁5号线项目全面合作，总投资约313亿元人民币；另外，公司将投资300多亿元的重庆9号线城市轨道交通项目，即将于近日签署谅解备忘录。

公司新闻稿称，南京市地铁5号线全长37公里，计划于2015年开工建设，2020年底建成，总投资约313亿元。项目采取“项目投融资建设+施工总承包+物业综合开发”的PPP（公私合作关系）模式合作建设，项目股权回购将在项目试运营开始后五年内完成。

另外，绿地拟通过“项目投融资+项目总承包+区域综合开发+轨道交通运营”的模式，斥资300多亿元投资重庆地铁9号线，并全面参与重庆城市轨道交通建设、经营、物业开发，并构建战略合作关系。

绿地集团去年7月挂牌成立绿地地铁投资发展公司，并与上海申通地铁、上海建工战略合作，由绿地牵头组成联合体在各地开展地铁投资开发业务。绿地希望以“轨道工程+区域功能”的整体开发模式，尝试解决一些地方政府在经济发展和融资的难题。此前绿地的地铁产业首单落在徐州地铁3号线项目，总投资约117亿元。

绿地集团表示，今年将紧抓国家鼓励社会资本参与基础设施建设的政策契机，继续做好多地轨道交通项目的商务谈判，争取“签约一批、开工一批”，进一步壮大产业规模；同时要进一步整合产业资源，特别是对在地铁领域具有丰富经验和较强实力的企业和机构，扩大合作范围，探索多样化的合作模式，增强产业链整体竞争优势。

绿地集团在其原有的住宅和商业地产外，积极拓展房地产业务新空间，包括空港产业园和地铁产业。绿地计划以“地铁+物业”为核心，推动地铁产业发展，力争到2020年实现千亿元产业规模。

中国国家发改委近期集中批复了一批包括地铁、铁路、机场等在内的基建项目，投资总规模超1万亿元，大规模基建投资有助于不断减速的中国经济逐步企稳。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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