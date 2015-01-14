中国企业：绿地投资313亿元予南京地铁5号线项目，重庆项目即将签约

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透上海1月14日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周三宣布，公司将与南京市政府就南京地铁5号线项目全面合作，总投资约313亿元人民币；另外，公司将投资300多亿元的重庆9号线城市轨道交通项目，即将于近日签署谅解备忘录。
公司新闻稿称，南京市地铁5号线全长37公里，计划于2015年开工建设，2020年底建成，总投资约313亿元。项目采取“项目投融资建设+施工总承包+物业综合开发”的PPP（公私合作关系）模式合作建设，项目股权回购将在项目试运营开始后五年内完成。
另外，绿地拟通过“项目投融资+项目总承包+区域综合开发+轨道交通运营”的模式，斥资300多亿元投资重庆地铁9号线，并全面参与重庆城市轨道交通建设、经营、物业开发，并构建战略合作关系。
绿地集团去年7月挂牌成立绿地地铁投资发展公司，并与上海申通地铁、上海建工战略合作，由绿地牵头组成联合体在各地开展地铁投资开发业务。绿地希望以“轨道工程+区域功能”的整体开发模式，尝试解决一些地方政府在经济发展和融资的难题。此前绿地的地铁产业首单落在徐州地铁3号线项目，总投资约117亿元。
绿地集团表示，今年将紧抓国家鼓励社会资本参与基础设施建设的政策契机，继续做好多地轨道交通项目的商务谈判，争取“签约一批、开工一批”，进一步壮大产业规模；同时要进一步整合产业资源，特别是对在地铁领域具有丰富经验和较强实力的企业和机构，扩大合作范围，探索多样化的合作模式，增强产业链整体竞争优势。
绿地集团在其原有的住宅和商业地产外，积极拓展房地产业务新空间，包括空港产业园和地铁产业。绿地计划以“地铁+物业”为核心，推动地铁产业发展，力争到2020年实现千亿元产业规模。
中国国家发改委近期集中批复了一批包括地铁、铁路、机场等在内的基建项目，投资总规模超1万亿元，大规模基建投资有助于不断减速的中国经济逐步企稳。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需